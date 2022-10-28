社论：新马须继续加强互信与合作

正当马来西亚紧锣密鼓准备举行15届全国大选之际，国家元首苏丹阿都拉伉俪首次莅访我国三天，我国总统哈莉玛与夫婿热情接待。两国元首在国宴上讲话时，一致重申两国继续加强互信与合作，促进互惠互利关系的重要性。

除了因为冠病疫情关闭边境而损失了两年的时间，两国和亚细安其他成员国现在也面对外部环境剧变所带来的新挑战，急须加强合作应对。两位元首都不约而同地谈到本地区地缘政治、经济和战略景观的变化和大国竞争加剧，因此也一致认为，双方更宜抓紧时间，快马加鞭，促进双边合作关系。

新马是兄弟之邦，经贸关系密切自不待言，传统上两地人民之间更有千丝万缕的联系，不少人在两地都有亲属，往来频密，单就新柔两地，每天就有多达30万人跨越长堤到新加坡工作。正如苏丹阿都拉所指出的，两国有广泛和共生的关系。因此，他表达了希望看到这种密切关系持续深化、以利两国和人民的愿望。

哈莉玛总统也指出，新马双边关系不断升级，两国人民除了有亲情联系，在各层面的交往也十分密切，两国的领导人、官员、企业和青年都彼此熟悉。虽然双方有时可能持有不同观点，但总会不断努力解决这些问题，不让它们影响整体的双边关系。

两国元首如此重申和肯定双边关系，等于是又一次为两国互利关系的推进定下了基调。在马国各政党正在厉兵秣马竞选的时候，这具有特别的象征意义。不管大选结果花落谁家，新马都应继续紧密合作。

近几年来，马国政治发生了根本性的变化，2018年大选变天以来，首相已三度更换。以巫统主导的国阵执政坛牛耳的时代已一去不返。巫统本身也四分五裂，团结不再，政党格局空前碎片化，政党间的争斗更趋复杂化。也许正因如此，有些涉及双边关系的陈年旧事，还会因而沉渣泛起，成了某些党派和政客炒作的对象。

尽管如此，双方相信都能秉持大局观，不被这些因一时的政治需要所炒作的个别事件与话题，影响两国更全面的良好合作关系。特别是在当下国际形势巨变的时刻，新马在经贸等各领域的互补关系，尤其有助于彼此一起应对共同的挑战。此外，双方也急需开拓新的合作领域，比如绿色能源、水资源等攸关长远未来的新机遇。

以新马在历史和地理上的亲密性，其他能够合作的领域，还包括深入探讨如何进一步促进经贸市场的一体化。新柔地铁项目开花结果就是很好的例子。一旦通车，必然能极大促进两地的人员交流与经济发展。至于一波三折的新马高铁项目，从两国政府的公开姿态观察，仍然不乏柳暗花明的可能。关键就在于双方都必须避免一时的政治需要，影响了长远的国家利益。

马国政治和我国本来就有根本的不同，这也是新加坡必须面对的客观现实，如今情况愈加复杂，肯定也会不时在双边关系中激起一些涟漪，但都不应该扰乱双边关系持续向前向好发展的步伐，毕竟至今的经验证明，新马坦诚合作才是互惠互利的正途。因此，我们深信，大选后不管谁主政联邦政府，新马合作都会持续向双赢的方向发展和提升。