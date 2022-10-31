社论：第四军种巩固国防

国防数码防卫与情报军部队（简称数码部队）10月28日举行成军典礼，哈莉玛总统向数码部队总长李毅骏准将颁授军旗。新加坡武装部队至此在海陆空三军之外，又新增了第四军种。数码部队成军的时代意义显著，随着数码科技的突飞猛进，虚拟世界所创造的经济和其他价值越来越大，也必然成为国家之间权力博弈的新领域。新加坡的智慧国愿景也意味着数码安全的国防属性日益增加，成立专门的第四军种无疑是及时和必要之举。

数码部队总长李毅骏准将是武装部队原指挥、控制、通讯、电脑及情报总长，也是军事情报司司长。这反映了数码部队与情报的密切关系。乌克兰战争显示，当代战争的本质就是信息战，其中又以数码通信和情报能力为主。获得北约支持的乌军之所以能以弱抗强，跟军力远胜于己方的俄军周旋大半年，而且最近还反守为攻，正是因为得到了北约先进的情报资源，实时掌握了战场动态。缺乏加密通讯能力的俄军，行踪完全暴露在敌人面前，因而不断损兵折将，节节败退。因此，第四军种的成立代表了新加坡国防能力的与时并进。

此外，根据混合战争或不对称战争理论，当代战争所涵盖的战场，已经不仅限于两军对垒的战斗前线，还包括了对敌方准军事乃至重要民事设施的打击能力。由于各国越来越依赖数码科技，国家能力的重要节点都可能成为潜在的攻击目标。同时，不宣而战的情况已经发生。由于不易确认对手身份，国际上平时经常发生的大数据被黑客窃取事件，或重要民生服务遭遇网络攻击等，不能完全排除有国家力量在背后主导。而且，通过散播旨在分化对手社会，动摇民心的假新闻、假信息的心理战，也是数码战争的核心手段之一。换言之，数码战场早就在进行不间断的无硝烟战争。数码部队甫一成军，便投入了国防战斗的前线。

新加坡的智慧国愿景，使得数码安全变得至关重要。随着各种基本民生服务转移到线上，成为对手攻击目标的国家安全短板也日益增多。我国正发展为区域和国际金融中心，也是国际空运及海运的枢纽，在全球供应链的地位举足轻重。所以，确保金融机构、机场与海港交通指挥控制系统，甚至一般的食水和电力供应不会因网络攻击而瘫痪，攸关国家存亡。数码部队职责之沉重和关键可见一斑。

从成军典礼上揭幕的数码部队军徽和军旗的设计，可以一窥第四军种对自身任务的认知与期许。第四军种徽章上的数码化地球仪代表部队负责的领域，交叉围绕着地球仪的环形代表部队的敏捷，以及与其他军种的配合；环上的电子象征部队所处的数码领域；金色桂冠代表部队成功完成任务的决心，红色横幅则象征着人员的团结和忠诚。数码部队军旗的灰色背景，象征新军种的坚毅。

第四军种的成军，表明新加坡在因应新时代挑战下巩固国防的决心。自建国以来，形成具有威慑止战实力的国防力量，一直是新加坡孜孜不倦的努力方向。但国家的存亡不能仅依赖骁勇善战的军人，还必须有上下一心，同仇敌忾的国民。这就要求国人平时保持团结，相互信任，并且时刻展现胜利的意志。新加坡的全面防卫国策，因而是明智的做法，应当继续坚持发展。