社论：推动新中关系更上层楼

新中双边合作联合委员会（JCBC）第18次会议在时隔两年后恢复实体会议，由副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰与率团来访的中国副总理韩正联合主持。王瑞杰形容实体会议为两国合作带来新动力；韩正也表达了时隔三年能够再次面对面交流的喜悦。冠病疫情所带来的人员交流阻隔，以及包括美中博弈等地缘政治变化为国际合作所制造的障碍，都是新中合作共同面对的挑战。联合委员会的举行因而象征了两国密切的关系，以及深化合作的意愿。

本次会议成果丰富，两国在永续发展、数码和互联互通三大主题共达成19项谅解备忘录和合作协议。这三大主题都是符合双方经济未来发展的重要领域。新中都积极支持《巴黎协定》应对全球气候变化的倡议，并且已经各自采取了行动。新加坡是首个实施碳税的东南亚国家，并公布了2030年新加坡绿色发展蓝图。中国也发布了《2030年前碳达峰行动方案》，致力于零排放的努力。双方在永续发展方面的合作前景无可限量。

数码科技的发展一日千里，新中都意识到电子商务的巨大潜能。除了官方在政策上的持续交流，两国都鼓励各自的企业发展互利的合作关系；在贸易、旅游、物流和移动支付等领域进行更密切合作。冠病疫情和国际经贸脱钩逆流彰显了互联互通的重要性和迫切性，中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下国际陆海贸易新通道的便利化措施，反映了两国决策的前瞻性，双方接下来将寻找供应链数码化的机遇。

联合委员会突出了新中关系的广度与厚度，韩正赞许新加坡深度参与中国构建新发展格局，在地区国家中具标杆意义。作为亚细安创始成员国之一，新加坡在这个区域组织里扮演举足轻重的角色。跟西方世界的关系面对挑战的中国，也越发重视发展与亚细安的关系。在中共二十大闭幕后，中国国务委员兼外长王毅10月26日在北京会见了亚细安国家驻华使节，强调中国把亚细安放在优先位置。新中在区域外交因而拥有深化合作的共同利益。

在美中经济脱钩，对立升级的大背景下，联合委员会机制反映了新加坡坚持独立自主外交的决心。新加坡一贯奉行在国际上广结善缘的外交政策，努力与所有国家发展友好关系。虽然美国对华政策的转向，使得区域国家在发展对华关系上都面临新的压力，联合委员会的成功召开，象征了新加坡始终从国家利益出发，兼顾对促进区域和平稳定的考量。作为近期来访最高级别的官员，韩正也分别会见了哈莉玛总统、李显龙总理、黄循财副总理和张志贤国务资政，增进了两国领导人的情谊。李总理表达了在不久后访问中国，认识新一届中国领导人并与老朋友更新联系的期待。

在世界经济去全球化的逆流中，新加坡通过强化新中合作，凸显小国维系自由经贸合作体系的努力。新加坡今年首次成为中国最大的累计外资来源，双边贸易额也有望突破1000亿美元（约1411亿新元）。中国严厉的清零政策，虽然提高了对外交流的门槛，也让一些舆论质疑未来的发展势头，但中国作为世界工厂的吸引力，以及巨大的市场，仍然为国际资本所青睐。中国商务部的数据显示，今年首三个季度，进入中国的外资比去年同期增长了15.6%，达1385亿美元。

种种迹象表明，新中合作的前景仍然充满潜能，通过符合两国利益的三大主题合作，有助于探索促进彼此和区域繁荣的手段。同时，韩正的来访和联合委员会会议的成功召开，也让中国有机会缓解世界的疑虑，证明在中共二十大后，重视国际经贸联通依旧是中国发展的大方向。