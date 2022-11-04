社论：警惕疫情新阶段的潜在危险

2022年11月4日

自今年4月1日重开国门以及逐步解除限制措施后，我国便迅速进入一个全新的疫情阶段，人们大致恢复正常的生活，外国游客蜂拥而至，国人也报复性地出国旅游。似乎甚少人注意到，近一年来，其实我们又经历了三波疫情。

最新一波疫情是由奥密克戎XBB变种毒株引发的。10月31日，卫生部长王乙康在新康学院（HMI Institute）20周年庆祝活动上致辞时透露，当这一波疫情暴发时，政府抗疫跨部门工作小组原本已做好准备，在疫情加剧时重启室内戴口罩的规定，以及针对性的疫苗接种差异化措施。还好，疫情比预期更早达到高峰，现在看来已经趋缓，至少目前不必启动应急计划。换言之，国人可以继续照常生活。

不过，我们不难观察到，历经约半年的如常生活后，很多人已完全对冠病放松了警戒心（包括因防疫疲劳而采取听天由命的态度），有些人甚至以为疫情已经过去，可以放任自由，解除所有的防备。其实我们只是进入一个疫情新阶段，表面上看是一切都恢复正常，实际上却暗藏着新的危险，不得不防。

首先必须注意到的事实，是冠病并没有消失，而是一直与我们为伴，没有人知道，疫情什么时候会结束，甚至是否会结束。其次，是包括新加坡在内的每个社会，如今都同时存在多种变异毒株，这些毒株也在不断地随机组合和变异，随时会出现新的毒株。在本地，现在就共有六种主要变异毒株。其三，是新加坡作为开放的城市，随时都有可能最先受新毒株的侵袭。

正如王乙康在上述场合所指出的，处于这种疫情新阶段，我们不能假定，每一种新的变异毒株也许传染性会更强，但致命性会变弱。这是自然界的随机过程，有一天可能会出现一种重新组合的新毒株，既有高度的传染性，也有更大的致命性。这是谁也无法逆料的。

其次，随着各国开放边境，各地恢复频繁的人员跨境流动，新加坡是个国际大都会，外来游客众多，各种国际性会展也恢复举办，本国居民现在也开始报复性出国旅游，这都大大地提高了病毒传染的可能性。这当中就潜藏着另一个危险，一旦某个地方出现了一种新的杀伤力更大的毒株，我们就有可能成为最先受感染的城市之一。目前我们正在经历的就是如此。它暴露了我们的脆弱点，也再次发出一记警钟。

虽然这一波奥密克戎XBB疫情没有导致限制措施重启，但在疫情高峰期间，每天确诊超过万人，各公共医院的急诊部门一时间也出现超常的拥挤情况，医护人员穷于应付。这说明，虽然医疗体系已有所准备，但遇上疫情暴发，医疗资源的配置还是可能出现捉襟见肘的状况，千万大意不得。

这一波疫情也提醒国人，冠病远远还没结束，而且还在世界各地肆虐，因此绝不能以为过了这一波就可高枕无忧，接下来都能顺利过关，不必重启任何管制措施。随着北半球进入冬季，我们必须做好更加缜密的防备。近来，欧洲多个国家报告冠病确诊病例数已急剧上升。卫生专家警告，欧洲地区已迎来新一轮秋冬季疫情高峰，各国应采取必要措施遏制疫情蔓延，以及警惕冠病与流感“双流行”致使医疗系统承压。

世界卫生组织不久前也警告，冠病疫情仍是全球公共卫生紧急事件，即便最近防疫有所进展，但降低警戒层级仍言之过早。新加坡作为世界航空枢纽，更加不得不防。