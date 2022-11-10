社论：精准打击社媒有害内容

政府已经修法加强对社交媒体不良内容的监管，以保护本地用户，特别是18岁以下的青少年与儿童。根据昨天三读通过的《通讯网络安全（杂项）法》，脸书、Instagram、抖音等用户众多、影响力大的社媒平台，在接获资讯通信媒体发展局指令后，须在数小时内禁止新加坡用户浏览相关不良内容，包括性相关、暴力、自残、网络霸凌、影响公共卫生，以及鼓励恶习和犯罪行为。有关恐怖行为等较严重的有害内容，更须尽快禁止。

新加坡作为越来越开放的国际都会，各领域人才云集，为了预防社媒不良内容对下一代的潜在风险，也理应根据本身国情采取必要手段，监管措施极力做到小心而精准，避免产生随意性，让人无所适从，也应对内对外做出充分而有说服力的解释，避免产生限制言论自由的负面形象。

社媒平台越来越多，来自全世界的内容良莠不齐，确实有很多对青少年具有危害性，包括被政府形容为“极为恶劣”的内容，如宣扬色情、自杀、自残、恐怖主义、挑衅宗教族群仇恨等等。读者应当记忆犹新，去年1月，内部安全局公布一名本地16岁少年，仿效此前新西兰回教堂连环恐袭事件，也图谋对本地两座回教堂发动袭击，而引发他这个想法的，正是在社交媒体上接收了大量洗脑式的偏激信息。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在国会举了另一个例子，冠病疫情暴发之初，有人在社媒建议买不到卫生纸的人改用圣经和可兰经。像这种肆无忌惮冒犯宗教与族群敏感神经的贴文或视频，以全世界受众为目标的社媒平台，不会特别考虑本地社会情况而予以过滤或节制处理；但一个恶意或有毒的内容经过转发和添加，便可能滚成巨大的误解，形成难以逆转的祸端。

因此，自行制定合乎本地社会民情的规范，毋宁是正当也必要的行动。据透露，多数接受过政府咨询的主要业者，也大致认同新法案，显示只要手段恰到好处，仍能在让少儿安心使用与产业蓬勃发展之间取得平衡，也会获得利益攸关方的支持。

议员和公众更关注的是不良或有害内容的定义问题。大体来说，“有害或不良内容”所指可以分为两大类。一、非政治类，包括宣扬自杀、色情、吸毒或明显的不道德行为，这方面的限制传播应该争议不大；二、政治类，对待网络监管课题，尤其是可能牵涉到政治或种族宗教议题，国人应该避免情绪化，除了政府有义务充分告知，民众也必须严肃思考其必要性，以及如何做到周延合理。但还是有些国人并未认真理解监管法律的精神和真相，例如到现在还有人对《防止网络假信息和网络操纵法令》（POFMA）存有误解，在网上的相关贴文与讨论，往往流于情绪化或捕风捉影、想当然耳，甚至视为钳制言论的手段。其实，POFMA并没有要求发错误或虚假信息贴文的人删除贴文，只是要求在原贴上增加提供官方解释的链接，供受众自行判断。这在事实上是兼顾了表达自由与澄清事实两者的平衡做法，愿意理性了解真相的大众，应能接受。

最近，美国大企业家马斯克买下主要社媒推特，并打算恢复前总统特朗普此前因频发争议贴文而被禁的账号，引发反对与支持者相互叫阵，可见监管言论这种事，如果不能秉持高度理性，平和面对，总是会在保护与限制之间造成尖锐对立，最终的决定很可能与良善的初衷相去甚远，也可能导致全社会尤其是孩童的利益难以获得实质的保障。

因此，包括明显的“极为恶劣”等定义，或许应在保护青少儿的大原则下明确表列，提出本地社会的标准，以供公评，以安人心，避免波及正常社会应有的言论与表达自由。网络空间不分地域年龄，为保护青少儿，一刀切的规定很可能波及成年人所享受的网络自由，因此如何精准拿捏非常重要；在这方面，当然也不能忘记家长与教师督促和教育的角色。

越来越多发达国家正在探索监管网络空间的方法，也有更多社媒平台逐渐认识到自己的责任，显示网络不良内容的危害已经到了不容忽视的地步。新加坡或许能以更大创意发挥“精准监管”，在不伤害网络自由空间的条件下，有效打击足以误导和危害青少儿的内容。面对无序的社媒空间，我国着力在保护理智尚未成熟，又血气方刚的青少年和儿童，避免意图不良的内容带来潜移默化的毒害效果，是值得肯定的方向。当局以“网络消防员”来形容这一政策，便是要针对性地浇灭网络星星之火，让生态更健全发展。