社论：气候大会首设新加坡馆的意义

2022年11月11日

第27届联合国气候变化大会星期天（11月6日）起至下星期五（11月18日）在埃及沙姆沙伊赫举行。与往年不同的是，我国今年首次在会场设立的新加坡馆，以“建设绿色未来”为主题，在大会期间举办一系列活动，包括系列对话和座谈会以及展出，在国际舞台展现我国如何推动气候行动，应对气候变化危机。这必能放大我国气候行动在国际上的能见度。

新加坡馆展区内也展出2030年新加坡绿色发展蓝图、创新气候方案，以及有助区域采纳的可持续方案和国际合作项目。共有超过100个来自业界、媒体、学术界、国际组织、非政府机构和社区组织参与新加坡馆的活动与展览项目。新加坡这次还有一个七人青年代表团赴会，代表我国青年发声。

在这么多的展馆竞争中，要引起注意和获得重视当然不易。但新加坡馆所安排的活动项目，几乎涉及所有气候问题的各个重要层面，参与者除了官方代表，也包括了各大企业巨头，如星展、大华和华侨三大银行、新加坡交易所、淡马锡控股、港务集团、盛裕集团、康福德高、新邮政、城市发展、凯德投资、胜科工业、翱兰国际等的高管，以及媒体、大专学府、国际组织、非政府组织的代表，都是新加坡生态系统中的要角，也是为气候问题寻求各种解决方案的积极参与者，分量十足，兼有各种实战经验可以分享，对其他各国与会者肯定有一定的吸引力。

有些人以为新加坡不过是弹丸小国，排碳量也微不足道，在影响全球的气候问题上实在无足轻重。这是完全错误的看法。新加坡是个小岛，四面环海，又毫无天然资源，气候变化对我们而言是一种生存威胁，也必须竭尽所能，设法应对。因此我们看到，举凡能源供应、水源供应、粮食供应、海平面上升、减碳、碳交易等等课题，都一一出现在新加坡对抗气候变化的雷达荧光幕上。

有需求就有供应，这些年来，新加坡也因此吸引了来自四方八面的相关科研人才，无形中已使新加坡成为一个气候行动的试验台，也为我国企业带来许多潜在的商机。以预防海平面上升为例，政府今年将开始对裕廊岛和西北海岸线展开三项研究，以了解海平面上升对我国带来的冲击，并制定相应的海岸保护计划。研究预计2030年前完成。这方面的研究成果将可作为许多小岛国的参考和借鉴。

再以氢能源为例。我国将在未来30年推动能源领域转型，由能源市场管理局委任的能源2050委员会（Energy 2050 Committee）今年3月22日发表的报告，提出九大转型策略，其中就包括在氢能源技术能有所突破的情况下，大量引进氢能的可能性。在这方面，本地一些企业已在探讨和日本企业合作。如果氢能源技术能有所突破，作为本区域的先行者，新加坡也可以从中获益。

又如在资助气候行动方面，新加坡作为金融中心，同样也可以扮演重要角色。应对气候变化需要大量资金，有研究显示，亚洲地区如果要在2050年达到碳中和，每年必须投入高达3万亿美元的资金。新加坡在筹资融资方面可以做出贡献。同样的，很多国家须要通过购买碳权（碳信用）以达到减碳目标，因此形成世界碳交易市场，新加坡所具有的法治、商业信用和透明度，也使它可以成为碳交易中心。

毫无疑问，气候变化是全球危机，但危机中也有诸多商机。新加坡一方面固然必须做好各种防备，保障生存安全，与此同时也必须抓住各种潜藏的机遇。政府上个月宣布，我国最迟在2050年达到净零排放。我国也修订国家自定贡献预案，要比原定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨，之前的目标是一年6500万公吨。目前甚少国家敢于做出这样的减碳新承诺。新加坡这么做，明显有倒逼全国上下更积极地做出适应和调整，应对气候变化带来的威胁，同时也要借此展现我国言行一致，切实履行对气候行动的承诺，并以这种良好的示范，更好地和世界各地的利益相关者与伙伴密切合作，打造一个绿色、永续的未来。