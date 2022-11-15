社论：促使缅甸认真对待五点共识

2022年11月15日

由于缅甸连续18个月不愿履行去年4月与亚细安成员国达成的五点共识，刚刚过去的亚细安峰会决定，除了高级别会议之外，也把缅甸军方排除在亚细安其他活动之外。缅甸军方在去年2月将以民主派精神领袖翁山淑枝为首的民选政府推翻，令举世震惊，亚细安也开始把军政府排除在组织的高层会议之外，在柬埔寨首都金边举行的本届峰会，也连续第二年没有邀请缅甸军方领袖敏昂莱，外长温纳貌伦也被排除在今年2月和8月的亚细安外长会议外。

缅甸军方无视亚细安成员国的善意，违背履行五点共识的责任，包括在国内停止施行暴力、与缅甸各方对话、让亚细安特使促成对话、接受人道救援，以及允许特使访问缅甸；18个月来，本届轮值主席国柬埔寨首相洪森亲自前往缅甸，展现亚细安扮演和事佬的诚意，缅甸军方却全不领情，不仅在履行共识方面毫无进展，境内的政治暴力事件甚至变本加厉，各利益相关者之间毫无对话，军方持续攻击反对派人士，有四人被处决，超过7000个平民被杀。这样的局势演变，迫使亚细安作为一个组织，不得不加以回应，彰显组织的有效性。诚如李显龙总理所说，亚细安“不能因为一个成员国不能履行义务而受牵制，或被挟持”，因为这会削弱整个组织解决问题的可信度。

缅甸事态无法被容忍的原因之一，是引发了国际高度的关注，如果长期不解决而亚细安无动于衷，将损害组织的形象。亚细安国家特别感觉到，在中美大国竞争趋向白热化的时代，亚细安作为中小国家的集合体，坚持中立原则，保持自身利益，必须立足于组织的团结稳定，缅甸内部危机的延宕将危害亚细安的整体利益。因此，峰会发表了关于落实五点共识的评估与决定的声明，维持只邀请缅甸非政治代表出席未来峰会与外长会议的决定，并且在必要时将进一步探讨由谁代表缅甸出席会议的问题。声明也指出将制定落实五点共识的具体、实际和可测量的指标以及明确时间表。

经过多年的努力经营以及国际形势的演变，亚细安的国际地位正逐渐提升，经济前景也日益看好，人民生活持续改善。从国际会议频繁在本区域举行，外交活动也更密集，显示亚细安已经在世界政治版图占据重要的一块，因此不应该再容许成员国内部发生暴力推翻合法政府的事情，以免制造长期的动荡，腐蚀成员国和组织的整体形象，以及全体人民对组织的信心。

印度尼西亚作为亚细安最大成员国，总统佐科提议针对五点共识无进展的问题对缅甸采取更严厉的措施，印尼接任轮值主席国后，预料会持续加大对缅甸的压力和惩罚，以达到共同目的，佐科甚至提出亚细安必须与缅甸所有利益相关者接触，因此预料在派出特使之外，亚细安接下来也可能增加组织成员的影响力，接触缅甸境内的其他政治势力。

然而这样一来，必须注意的是，缅甸军人政府最终是否愿意接受斡旋，与国内各利益相关者展开对话和谈判，停止暴力，寻求解决之道；如果不愿意，和亚细安渐行渐远的缅甸，最后会否选择退出，或被迫投向中国或俄罗斯等大国，以维持政权，摆脱孤立，这些发展难免会给亚细安内部带来不确定性。

本届亚细安峰会决定接纳东帝汶为观察国以及原则上的第11个成员国。今年8月，源于亚细安成员国的《东南亚友好合作条约》签约国已经增加到49个，乌克兰在本次峰会上签署加入文件，成为这项条约的第50个缔约方，这些都说明组织的影响力在持续扩大；与此同时，加强良政与法治、强化民主、促进与保护人权和基本自由等亚细安宪章中的价值观，更必须得到重视和肯定。在价值观上逐步趋于一致，有助于亚细安持续凝聚共识与团结。