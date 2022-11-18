社论：多方援手助低薪员工抗通胀

全国工资理事会星期一（11月14日）公布了最新加薪指导原则，建议给属于最低收入的20%员工（总月入低于2200元者）加薪5.5%至7.5%，或至少80元至100元，视何者为高，收入相对较低的员工应获得较高百分比的加薪。工资会也建议公司业绩好的雇主奖励员工，提升他们的基薪和每月可变动部分工资。

今年的建议加薪幅度看来很可观，但考虑到今年以来所出现的高通胀、高利率环境，基本上也就是抵消低薪员工的生活费上涨幅度。今年的整体通胀率预计达到6%，远比去年的2.3%高。银行和金融机构也已相继大幅调高各种贷款利率，使众多受薪者面对高通胀和高利率的双重压力。这和往年的低利率低通胀大不相同。缓解百物涨价给低收入阶层带来的生活费压力，是当务之急，也须多方援手。

工资会2012年为低薪员工做出具体建议以来，建议加薪额首次达到三位数，明显有这方面的考量。总月入低于2200元是本地全职雇员月入的第20个百分位，也就是收入最低五分之一群体的薪金水平。去年他们的收入是2000元，工资会当时建议的加薪幅度为4.5%至7.5%，或70元至90元。若以2900元这一生活工资（living wage）来衡量，是跨前了一步，但仍须政府助力。

根据预估数据，我国经济今年首三季同比增长4.3%，多数领域已恢复到疫情暴发前水平。劳动力市场也有改善，被裁人数创新低，居民失业率持续缓解。劳动生产力在今年上半年取得1.5%的同比增长。因此，今年有理由给予员工更好的加薪。

但在落实层面无可避免会遇上一些难题。比如，一些外包行业，本来就是低薪行业，要给员工全面大幅加薪难度颇大。还有许多打临时工的，或是短期合约低薪员工，他们根本没有议价能力，也不受工会保护，很难从加薪建议中受惠。此外，给雇员加薪，也必须考虑到雇主的承担能力，以及新加坡总体的竞争力，不能顾此失彼，此外，工资上涨太快，也可能进一步带动物价上涨，这一切都必须小心权衡。

无论如何，低收入群体可以放心的是政府会倾全力帮助他们渡过难关。政府也拥有这方面的资源。副总理兼财政部长黄循财11月7日就宣布，政府将为定心与援助配套再填补14亿元，使配套总额达到约80亿元。为减轻消费税调高的影响和帮助新加坡人应付生活费，政府下个月将发放两笔补助金。约290万人可获最多达200元的定心与援助配套现金补助，约250万人也可获最多达500元的生活费特别补助。

与此同时，职总平价集团也宣布，职总平价超市将从明年1月1日起，为500种生活必需品提供额外1%折扣，优惠计划为期六个月，协助消费者抵消消费税上调的影响。平价超市上个月也宣布，推出“天天超值天天省”计划，每月指定的50种生活必需品价格保持不变。

帮助低收入群体缓解生活压力是当前第一要义，长远来说，要帮助这个群体，还须从逐渐提升技能和生产力着手。目前劳资政三方一个努力的方向，是通过渐进式工资模式来提升各行业低薪员工的工资，其重点正是通过培训，提升技能和生产力。

这是一个缓慢的进程，无法一蹴而就。按照计划，清洁、保安、园艺、电梯维修、零售等行业的员工将逐步先行纳入这个工资模式。随后也将包括饮食服务、司机、行政人员、垃圾管理等行业。新加坡坚持采用渐进式薪金模式而非最低工资模式，一个很重要的依据是加薪幅度必须有生产力的提升为基础。

不过，面对特殊情况，也须有特殊的应对措施。只有安全渡过当前的难关，才有办法持续帮助低薪群体提升，逐步实现拉近这一群体的总月入（即包括雇主缴交的公积金等）和全职员工月入中位数距离的目标。根据人力部的数据，去年我国全职员工的总月入中位数是4680元。因此，两者的差距不小，挑战仍是艰巨的。