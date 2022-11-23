社论：增聘外籍护士乃形势所需

2022年11月23日

卫生部长王乙康星期一（11月21日）在第16届陈振传护士奖颁奖礼上透露，我国明年将增聘近4000名护士，比去年增聘的护士多700人。在增聘的新护士中，外籍护士将占六成，本地护士占四成，以弥补过去两年大量外籍护士的流失。

他强调，虽然我国增聘外籍护士，但护士队伍绝大部分仍会由本地人组成，他们来自护士学院和中途转业培训计划。

上个月，王乙康在国会辩论《健康SG白皮书》时指出，本地护士平常的流失率是6.4%，去年上升至7.4%，今年回跌到平常的水平。他说，本地护士大量出走的说法，言过其实。

相比较下，外籍护士平常的流失率是8.9%，但去年却激增至14.8%。这是因为在冠病疫情期间，全球都在争抢护士，不少在我国服务的外籍护士转到新西兰、澳大利亚、英国以及阿联酋等待遇更优厚的国家工作。

明年增聘的外籍护士将多过本地护士，恐怕会引起一些国人情绪性的反应。然而，新加坡的人口老龄化，对护理人员的需求殷切，增聘外籍护士乃形势所需，否则本地医疗体系将面对更大的压力。

目前，每六名新加坡人中，就有一名是65岁或以上的年长者。到了2030年，这比例将达到四对一。这意味着对医疗服务以及人员的需求将急速提高。

根据卫生部数据，我国在2021年每1000名人口中，有7.6名护士。在发达经济体中，我国的护士与人口比例偏低。随着人口老龄化，从绝对数与人口比例而言，护士队伍须日益增大，才能满足医疗需求。

在护士供应方面，王乙康在国会辩论上指出，10年前工艺教育学院、理工学院与大专学府每年吸收1500名护士生；目前，人数增加至2100名，并预计再增加至2300名。在每20名本地学生中，有一名修读护士课程，或占同龄学生的5%。另一方面，政府也从中途转业培训计划中，吸引中年员工投入护士行列。

此外，政府也提高薪酬，以吸引及留住护士。普通护士的全年工资中位数在2017年介于4万2800元至5万3700元。到了2021年，增加至4万6300元至5万8500元。同期，高级护士的全年工资中位数从6万5000元至7万9700元，增加到7万1200元至8万7600元。

去年，卫生部给予包括护士的10万名公共医疗机构员工4000元的“冠病医疗护理奖励金”。它将在今年底及明年发放给公共医疗机构的护士，相当于1.7个月至2.1个月基本工资的“挽留奖金”。

即便如此，护士仍然供不应求，外籍护士的高流失率，更加剧护士短缺问题。在2020年，公共医院的护士中，新加坡公民与永久居民占69%，外籍护士占31%。私立医院的外籍护士比率相信会更高。因此，外籍护士流失的趋势若不及时扭转，将进一步加重本地护士的工作压力，可能导致本地护士也相继离去。

外籍护士固然能减轻本地护士的工作负担，但由于他们在护士队伍中的占比相当显著，因此外籍护士融入本地医疗体系的问题不可小觑。在增聘外籍护士方面，有关当局在供应来源方面或许可考虑采取海纳百川的多元化策略，避免把鸡蛋放在同一个篮子内。

与建筑或制造业不同，护理行业是面对面接触的服务业，沟通至关重要。有年长病患申诉，在医院与一些外籍护理人员的沟通有困难。因此，在增聘外籍护士时，或许可考虑把优先权给予那些在语言与文化上较为接近本国的外籍护士。此外，除了专业技能，医疗机构也可考虑给予外籍护士培训，提高他们同病患的沟通能力。

过去多年来，护士行业的社会地位逐渐提高，尤其是在冠病期间，他们的贡献获得社会更大的认可与赞赏，他们的薪酬也获得显著的调整。这都有助于吸引更多人加入这个行业。

除了增聘新护士，有关当局也必须在留住本地与外籍护士方面多加一把劲，减低流失率。