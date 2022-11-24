社论：马国选后乱局的他山之石

马来西亚第15届全国大选出现“马来海啸”，推翻了由巫统所代表的权钱政治和朋党裙带腐败文化，但是却未能产生明确的赢家来组织政府。国会席位均不过半的两大政治阵线希盟和国盟互不相让，让巫统所领导的国阵意外成为关键少数。马国国家元首在召见希盟、国盟和国阵领袖后，仍然没能委任首相组阁，不得已在今天召开马来统治者会议一起定夺。政治上的不确定性导致马国股汇市双跌，也引发了各种政治谣言蛊惑民心。