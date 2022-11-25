社论：保障平台人员的基本福利

2022年11月25日

政府已接受了人力部平台人员咨询委员会星期三（11月23日）提呈的12项建议，包括规定30岁以下的平台人员必须缴交公积金，以及各平台必须为零工购买工伤保险，让他们获得工伤保险法令的保护等。所有建议最早在2024年年底生效，不过实施细节还有待敲定。

平台人员包括私召车司机、送餐员和送货员，他们替各送货与送餐平台递送网购货品或餐饮，是零工经济的一个主要组成部分，目前估计有7万3000人，比冠病疫情高峰时期略有减少，但还是一个颇大的工作群体。

平台人员既不是一般的公司正式雇员，又不完全是自雇人士，在法律上介于两者之间的灰色地带。近年来网购潮勃兴，需要大量送货员，平台人员应运而生，冠病疫情催生了送餐平台，也增加了一群以送餐为业的平台人员。有些人把送货送餐当作全职工作，有人则当作兼职或副业。他们的共同点是不享有作为雇员的福利，如公积金、保险、带薪年假和病假、花红以及裁员补贴等。

这个课题在几年前就引起各方关注和讨论，并促使当局于去年9月成立了一个劳资政三方咨询委员会，旨在保障这个群体的基本福利。委员会与相关各利益方接触并听取意见和反馈，凝聚共识后提出了建议。

这些建议主要涵盖三个重点。一，规定30岁以下者须缴公积金，这是为了确保年轻的人员能有一定的储蓄，可供购房和退休之用。二，规定平台须为他们买保险，是要确保一旦发生工伤事故，人员能得到赔偿。三，涉及这个群体的代表权问题，也即是让平台人员组织工会为群体发声。对此，劳资政三方已在2022年8月正式成立平台人员代表权益劳资政工作小组，商讨设立一个代表框架。

平台人员这个群体的组成相当复杂，有些人只想赚点外快，或只是短期过渡性质，还在寻求其他出路，不在乎公积金和保险之类的问题。因此，社会的关注点应该放在那些主要靠送货和送餐为生的人员。正如委员会所指出的，他们属于生计较不稳定的群体，大多数收入较低，没有一般雇员所享有的福利。他们也不像自雇人士那样，能在成本上涨时起价，手头紧时可能要靠储蓄，订单也可能时有时无。

据李光耀公共政策学院新加坡政策研究所上个月发表的一项调查，在送餐员群体中，约七成每月平均收入少过3000元，中位数则仅为1925元，远比全国员工的中位数4680元来得低，其中四成每周工作超过44小时。对有家室的人员而言，这样的收入只能勉强糊口。因此，也难怪他们当中有半数对于要缴公积金的建议不表赞同，因为这将减少他们可供支配的收入。

但为个人和家庭成员的长远利益着想，缴交公积金却是不二之选。包括个人和雇主在内的37%缴交率，是众多工薪阶级买得起组屋，而且不必动用现款支付房贷的关键因素。因此，那些较年轻或还未婚的平台人员应为长远着想，趁着有收入的时候尽量储蓄。

新建议一旦付诸实行，自然也免不了会增加平台服务的成本，而部分成本必然会转嫁给消费者。可喜的是，调查也显示，多数消费者都能体恤平台人员的辛苦劳作，也愿意承担较高（10％左右）的费用，虽然最终的增加额度也许不止于此。

平台人员咨询委员会的各项建议，还有诸多细节尚待商议，不过建议的出炉，已为通过立法保障平台人员基本福利铺平了道路。在逐渐发展的零工经济中，平台人员终将和自由业者和自雇人士一样，成为职总大家庭的一员。