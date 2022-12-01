社论：规划家庭财务须提高风险意识

新加坡金融管理局年度《金融稳定评估》报告指出，本地家庭第三季的整体财务状况比去年更脆弱，并提醒企业、家庭和金融机构，须做好充分准备，应对更具挑战性的宏观金融环境。这或许是因为国际局势仍然变动不居，各种风险都在累积，不确定性持续提高。从务实和负责任的角度出发，减少债务负担和杠杆率，才能降低陷入财务危机的概率。国人因而有必要正视金管局的提醒，未雨绸缪。

虽然速度放缓，本地家庭债务继续增长，房贷是主因。自2021年第四季达到7.4%的峰值后，本地家庭债务的增幅已经放缓至今年第三季的3.1%。这主要是2021年12月的房地产降温措施，减缓了住房交易和抵押贷款的增速。房地产价格不断上涨，促使更多家庭试图投资牟利，形成价格上升螺旋。但背后更重要的推动力，则是全球通货膨胀导致货币贬值，投资房地产是保值的手段之一。

吊诡的是，更多家庭贷款投资房地产，带动价格腾涨，却反过来刺激通胀幅度。同时，这些家庭也提高了自身的风险敞口，一旦出现任何风吹草动，就容易深陷债务危机。为了抑制通胀，美国联邦储备局不断提高利率来减少流动性，这对于背负沉重房贷的家庭，构成巨大的财务压力。利率的调高也加重了企业成本，进而增加裁员以控制成本的诱因。全球几大科技巨头近期相继大规模裁员，就波及千多名本地员工，而这也很可能是更大风暴的预警，国人不可掉以轻心。

按照经济学规律，提高利率打压通胀的主要副作用便是经济衰退。经济衰退如果出现，社会后果势必比通胀严重，因为更多家庭成员会由于失业而收入不稳定；若此前家庭背负大量债务，就会陷入入不敷出的困境。除了通胀，当下全球推动的减排议程，各类能源转型要求如碳税等，在短期内也会提高企业的合规和生产成本，推动生活和消费成本上升。与通货膨胀的周期性波动不同，“绿色通胀”的压力是长期性和结构性的。除非科技取得突破，否则廉价能源的时代相信已一去不复返。

这些因素构成了《金融稳定评估》报告的大背景，也让金管局的提醒显得及时和必要。本地家庭因而必须提高风险意识，尽早降低财务杠杆，增加韧性，以应对未来的挑战。通胀压力持续，虽然政府至今已经推出几轮援助配套，但每个家庭终究还是必须对自己的财务负责。尤其现今的家庭规模不大，亲朋戚友的社会关系网没有以往厚实，因而更显脆弱，在陷入危机时不易获得有力的财务和精神支援，所以更必须如履薄冰，审慎理财。

俄乌战争僵持不下，恐怕到明年还看不到和平曙光，对世界经济稳定构成一定的威胁。曾经的世界经济增长引擎中国，最近也因为长期且严厉的疫情封控措施，引发民间的普遍不满和抗争。中国经济增速显著放缓，不但表现在进出口数据上，对能源和大宗商品的需求疲弱，更导致国际原油价格下滑，迫使产油国组织决定减产来维护价格。这表明明年的经济前景恐怕还不容乐观。

新加坡虽然拥有相当的资源抵御风险，决策者也具备前瞻性，但这无法保证个别家庭的财务安全，特别是那些试图通过高杠杆来致富的家庭。债务负担已经是全球性难题，据国际货币基金组织统计，政府、企业和家庭的总负债在2007年华尔街金融危机爆发前，占全球国内生产总值的195%。这个数字在2020年已经飙升到256%。利率的持续提高必然会引发新一轮的债务危机。传统的理财智慧如量入为出，拒绝寅吃卯粮，或许值得人们认真看待。