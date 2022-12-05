社论：安华组阁挑战才开始

2022年12月5日

马来西亚新任首相安华12月2日公布内阁名单后，于隔日率领25名部长在国家王宫，向国家元首阿都拉宣誓就职。官司缠身的巫统主席阿末扎希出任副首相兼乡村及区域发展部长，引发了舆论的争议和执政希盟基层的不满。部长人数不按执政联盟各党国会席次多寡分配，同样产生一些异议。安华内阁构成反映了新政府当务之急是团结内部，只能搁置改革和清廉政治的竞选承诺。面对虎视眈眈的在野阵营，安华得先争取多数马来选民的认同，才谈得上有效施政。

阿末扎希由于面对几十项贪污控状，审讯还在进行，况且希盟的竞选主轴之一是反贪腐，由他出任副首相难免遭舆论诟病和在野阵营嘲讽。然而安华正是因为阿末扎希力排党内众议，支持希盟组织政府才得以执政，所以让阿末扎希入阁，无疑是政治妥协的产物。巫统的30个国会议席是新政府稳定的基石，面对巫统多名领袖公开反对与安华合作，阿末扎希在来临的党内选举势必遭遇权力挑战。担任副首相一方面让他有更多资源和威望巩固党内地位，提高连任巫统主席的胜算，另一方面也有安抚巫统基层的作用。

以代表华人利益为主的民主行动党，在本届国会赢得的席次居希盟之首，但仅得四个部长职务，还不如东马的砂拉越政党联盟的五个部长，同样引起希盟基层的不满情绪。但民行党之所以壮大，主要还是国阵华人政党马华式微，且马来选票四分五裂的结果。马来选票从巫统流向国盟的土著团结党和伊斯兰党，让希盟更加要避免华人在新政府得势的印象。民行党也意识到这一政治现实，非但接受阁员安排，还主动为安华辩解。

在稳住内部阵脚之际，安华的另一个主要挑战是争取马来选民的认同。国盟在选举中表现出色，显示马来选民尽管唾弃巫统的贪腐和裙带政治，却忌惮希盟所提倡的多元主义可能削弱马来人的政治特权，转而支持从巫统分裂出来的土团党，以及主张用回教信仰强化马来人身份认同的伊党。国盟的壮大因而同时对安华政府乃至马国的世俗政治传统构成威胁。这反而使得巫统在新政府里的角色变得举足轻重。

新内阁的政治妥协色彩，短期内难免让部分基层支持者失望。但是从希盟领导层的反应观察，不难发现务实精神这次成为团结各党的胶凝剂。希盟在2018年执政的短短两年后，就因为内部叛变，发生“喜来登事件”而土崩瓦解。或是吸取了这一惨痛教训，希盟各党如今显得更愿意以大局为重，对于所可能推动的变革不再急功近利，加上安华个人的政治威望和手腕，相信最终能够摆平内部的杂音。

在决定新政府能否维持稳定的众多因素当中，举足轻重的巫统同时也是最大的变数。虽然马国法律奉行无罪推定，但阿末扎希毕竟面对众多官司，只要因其中一条被定罪，就足以启动摇晃安华政府的连串效应。巫统内反对安华的其他主要领袖，如果成功在党内选举推翻阿末扎希，也可能导致安华政府倒台。此外，希盟如何在未来的州选，同巫统取得权力分配的合作默契，同样会影响联邦政府的稳定。

兴利剔弊是马国选民对新政府的期待。安华要稳定执政，获得选民的肯定，最根本的还是须尽快推出新政策，解决重大民生课题如通货膨胀和就业等。因此，内阁部长的能力便是关键。此外，他或许还得回避会引起不必要争议的政策，特别是在容易挑起种族情绪的领域。所以希盟的改革议程，必然不会如2018年执政时那般冒进却又是无用功，只平添纷乱。改革愿望强烈的希盟基层是否有足够的耐性，也是安华不得不关注的另一变数。