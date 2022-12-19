社论：精准医学意义深远值得期许

我国启动一项大规模的医学计划，要征集10万国人进行基因排序对健康影响的研究。这是一项宏伟的计划，透过这种长达几十年、称为“精准医学”的研究，新加坡可以对居住在本地的亚洲不同族群的生活方式和遗传因素等健康情况，有更清晰深入的了解，对开展医学上更精准地对症下药等未来医药发展，具有深远意义。

精准医学（Precision Medicine）被视为未来医学的主要驱动力，是传统医学、循证医学（EBM）之后的第三次医学革命，其核心是基因组学，建基于一项大约30年前开始的跨国和跨学科的巨型研究计划“人类基因组计划”（HGP）。简单地说，“人类基因组计划”的目标是破译人类染色体中核苷酸组成的序列，绘制出基因组图谱，进而探索并发现人体的遗传信息。

随着人类对这一方面的了解越来越深入，基因组解码后可以应用在许多领域。它在医学上的用途是能根据个人遗传基因、免疫系统等方面的病变或缺陷，制定个人化的医疗和用药方案，提供最具有针对性和最有效的治疗，甚至由于演算法等研究工具的精进，也有助于治疗成本大幅降低。当前应用相当广泛的标靶（靶向）药物和分子治疗方式，就是精准医学的一种。除了量身定制的治疗方案，精准医学也可以用在预防遗传病。

换言之，精准医学对人类健康是莫大的福音，许多现阶段棘手的医学课题，都可能在未来透过精准医学的发展获得解决或者缓解，大大改善人类的生活品质，延长寿命。

我国这项称为SG100K的大型研究计划，目前已经招募了大约5万名来自本地多个医疗相关机构的参与者，另外2万人是在今年加入，未来两年将继续招募其余参与者。根据计划首席研究员兼精准健康研究所首席科学官约翰·钱伯斯教授指出，本地目前许多慢性病的治疗方案，都是根据国外的医学调查制定，这项在本地的研究将有助于为国人的病痛对症下药。

精准医学的发展在美欧和中国已经相当成熟，但由于费用庞大，在亚洲一些国家相对起步慢。卫生部长王乙康日前在推介仪式上说，我国可以招募来自各种族的参与者，研究人员也就可以深入了解亚洲不同族群的健康情况，在医疗应用上意义深远，他形容这犹如“阿波罗登月”。

对于不具备医学专业知识的普罗大众来说，这项计划所可能产生的顾虑，应该尽可能消除，特别是在未来要加以推广，包括基因所包含的个人隐私，掌握在政府和专业机构手中，会不会对民众个人带来不利？几年前中央医院数据库资料被黑客入侵、造成大量个人信息外泄的情况，会不会发生在基因数据库？此外，人们也会关心基因资料如何被应用，因为它也将投入预防性治疗或预防风险的调查等，因此王乙康认为，新加坡要从中得益，必须从临床开发、成本与医药效益、医疗融资政策以及立法等方面共同着手。

除了医学领域，精准医学也横跨经济学和道德伦理，许多课题包括个人基因信息会否造成在就业、保险、生活等领域遭遇不公或不利情况，都必须全方位探讨，避免个人权利在科学发展面前受损害。做好这些安全措施，可以增强民众对这一先进科技全面开展的信心，让我们多元族群的优势获得充分发挥。

卫生部去年与人寿保险协会为基因检测和保险拟定的暂行禁令，增设一项管控条文，不许本地寿险业者要求或使用投保人的预测性基因检测结果。这就是消除道德顾虑的预防措施之一。

新加坡作为人口多元的发达国家，要在医学领域保持先进性，同时更好地照顾国民未来的健康，精准医学是必由之路。另一方面，充分掌握这一先进技术，也有助于我国在生物医学等未来的国际关键战略发展中占据要地，就如设立P4实验室等先进生物医药设施一样，对我们健全自我保护能力并作为区域关键力量，同样具有深远意义。