社论：密切关注中国疫情发展

2022年12月27日

中国国家卫健委在12月25日许多人在过圣诞节当天宣布不再发布每日疫情信息，而由中国疾控中心发布。这项宣布与国际社会近日持续要求中国发布更多更详细数据的呼吁，截然相反，令外界很是错愕与不解。与此同时，印度宣布最新入境措施，来自东亚地区的中国大陆、香港、日本、韩国和泰国旅客，抵境后都必须接受冠病检测，出现病征要强制隔离。印度显然已关注到中国的疫情发展，也考虑到国内医疗条件严重不足，担心前两年德尔塔大暴发的噩梦重演。但这会不会是国际重启边境限制的开端，令人关注。疫情大暴发情况历历在目，已经有民间舆论提到，新加坡或许应该考虑加强边境的检测和管控。

根据山东青岛卫健委公布，当地每日新增病例约50万起，广东东莞也公布每日新增25万到30万起，浙江省昨日公布日增新病例突破100万起，并且预计元旦前后进入高位期，可能最高将达每日200万起。类似的地方数据完全颠覆此前国家卫健委发布的数据，导致国家级别发布的数据失去公信力。

过去一两周，中央层级公布的每日死亡病例不是零就是个位数，但根据英国健康数据公司Airfinity模型评估，中国每天可能有5000多人死于冠病，对照国际媒体与中国社交媒体上发布的大量北京等地火化场和殡葬服务不胜负荷的情况，客观真实的数据对世界卫生组织与国际社会在评估中国疫情方面，极其重要。但让各界震惊的是，中国政府在全面放开防疫措施之际，准备之缺乏到近乎于躺平的态度。如果当局对关键数据采取不再收集也就不再统计的态度，除了可能误导国际社会，更严重是会导致中国国内各地人民无从得知疫情扩散情况，不利于保障民众的健康与安全。

中国此刻疫情突然变得险峻，与两年前的世界各国处境高度雷同。当时各国在艰困中严格执行防疫措施，同时致力于普及疫苗接种、药物研发以及寻求经济活动逐步开放；与此同时，各国谨守国际责任，每日通报疫情数据，以便国际社会与专业医疗和研究组织参考使用。

根据各国经验，在轻症化的奥密克戎全面传开后，染疫情况已随人们自行休息恢复而无法完整统计，但必须入院的重症一定能统计，死亡数据也大体能捕捉。对中国的疫情缺乏可靠数据十分不利于国内和国际的疫情研究，增加制定科学公共卫生政策的困难。作为世卫组织成员，在大疫之前，在有能力的条件下公布数据也是成员国应尽的一份责任。中国高层正在换届过渡阶段，这应该无碍于对疫情的监控与管理，北京市新任中共市委书记尹力是公共卫生专业的医学博士，并曾出任世卫组织高管，这样的专家型官员承载着外界的期盼。

近日，世卫组织一再表达对中国疫情不透明的关切，包括美国和德国都表达愿意提供已在各国证明有效的mRNA疫苗支援，但被中国拒绝，更引发国际担忧。国际专家近日密切关注中国各地病毒出现多种变异的可能情况，美国疾控中心专家指出，病毒株变异不必然就会越来越轻微，也可能变得更易于传播又更严重。

此时此刻正值年终与农历新年旅行旺季，中国也开始恢复国际旅游。中国政府的疫情监控成效，以及在这个过程中更积极地与外界分享信息，关系到全球能否在疫情第四个年头，维持渐入佳境的艰辛抗疫成果，也是负责任大国应有的担当。