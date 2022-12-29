社论：努力维护台海和平稳定

台湾总统蔡英文12月27日宣布，国民兵役从2024年起延长至一年，因为四个月役期已无法因应当前战备需求。从选举政治的角度而言，这显然不是一个受欢迎的决策，所以背后不无美国政治压力的因素。但这个决策同时反映美台对于两岸潜在军事冲突的判断，显得更为慎重。中国大陆近来针对台湾的军事演习，强度和密度均大幅提升，对于民进党政府的态度也越发严厉；加上美中博弈并没有显著降温，台海的和平稳定值得各方密切关注。

自即将卸任的美国众议院议长佩洛西今年8月高调访问台湾以来，中国大陆对台湾的军事压力便不断加强，除了当时举行包括试射导弹等大规模军事演习，更突破了两岸关于海峡中线的默契，持续派遣各类战机和轰炸机越过中线。解放军在12月25日至26日的24小时内，派出71架次军机绕台飞行，超越8月台海危机纪录。2022年至今，已经有超过2000架次的大陆军机密集在台海出现，超过前三年总和。

美国白宫国家安全委员会指北京的行动“具挑衅性”和“破坏稳定”。在认定中国是美国的最大战略挑战后，华盛顿正不断强化对华政策。美国国务卿布林肯12月16日主持了“中国事务协调办公室”成立仪式，表明新部门将确保美国能够“负责任地管理”与北京的竞争。参众两院近期也相继通过明年度的国防授权法案，在未来五年向台湾提供100亿美元（约135亿新元）无偿军事援助，也授权美国政府官员前往台湾交流两年。

在经贸科技领域，美国持续加大对华压力。将在明年出任美国众议院新设中国事务专责委员会主席的威斯康星州众议员加拉格尔说，他计划重点审查美国企业在中国的投资。美国在10月份公布严厉的晶片科技出口管制，并将几十家中国公司列入黑名单，防止中国主导未来产业，和利用先进晶片研发尖端武器装备，同时通过吸引半导体制造商在美国投资设厂，确保供应链不中断。因此，美国强化对台合作，不无作为钳制中国的配套手段意图。

除了加强在关岛的军事部署，美国也推动亚太主要盟友日本和澳大利亚进行军事准备，强化各国军队的协同作战能力。美国和澳洲12月6日举行年度部长级磋商会议，同意增加在澳州的海陆空部队轮换，包括轰炸机和战斗机，并邀请日本加入。日本和澳洲则在10月22日签署新的双边安全协议，包括军事、情报和网络安全及在太空、执法、后勤和保护电信领域的合作。这些举动都被视为在为可能发生的台海军事冲突做准备。

虽然美中首脑在峇厘的二十国集团峰会见面，并同意保持接触，美国国务卿布林肯明年初访华的行程也大体确定，但中国显然并不满意美国一方面提出要设立“护栏”，避免形势恶化，一方面又不停对华施压的言行不一的做法。中国国务委员兼外长王毅12月23日同布林肯通话时，就批评美国“一边要对话，一边搞遏制”。可以预见，美国并不会改变对华两手策略，而这正是台海可能擦枪走火的潜在风险。

美中或许部分恢复了交流，但两岸目前仍然缺乏直接沟通的管道。在中国大陆军事压力有增无减的情况下，一旦一线军队发生意外接触，如何迅速防止事态升级将是一大挑战。台海在2023年或是乌克兰之外“最危险的区域”，俄乌战争至今的经验表明，杀敌一千还要自损八百，特别是作为战场的一方，更难免得承受毁灭性的代价。因此，各方须尽最大努力，维护本区域珍贵的和平与稳定。