社论：团结一致云开月明

2023年1月2日

今年的元旦倒数活动，滨海湾迎来了久违的50万人聚集欢庆的罕见场面，警方得暂时关闭富丽敦濒水区、金禧桥以及滨海湾金沙活动广场三个区域，反映本地社会经济生活确实已经从三年的世纪疫情，逐步恢复过来；更展现人们对今年的期望和积极心态。当然，诚如李显龙总理的新年献词所指出，国际局势依然充满变数，国内同样面对经济和社会等重大挑战。但是，只要国人保持团结，上下一心，通过构筑新社会契约的努力，必定能克服困难，推动新加坡在既有的基础上更上层楼。

李总理在献词中透露，接下来可能进一步解除防疫限制。由于年底的旅游旺季，以及中国终止清零政策后冠病病例激增，都可能影响本地疫情。新加坡正在密切关注疫情形势，若本地疫情保持稳定，就能解除最后的防疫限制，正式进入疫后常态。这意味着新加坡将能开足马力，全力投入国际经济竞争，为今年可能出现的全球经济不景气，提前做好准备。

去年发生的国际重大事件，势必会继续影响今年全球政治经济走势。尽管进入寒冬，俄乌战争并没有停火，俄罗斯加紧对乌克兰城市的民用设施无差别轰炸，导致数百万平民缺乏水电供应；两军也继续在乌东地区陷入阵地战乃至巷战，伤亡惨重。这场消耗战在今年春季或许会加剧，只要西方社会对乌克兰的军援不中断，乌军在今年发动战略反攻的概率就不小。战争的持续也会打击全球粮食和能源供应，进而推高通货膨胀。各国央行为压制通胀而诉诸加息手段，又为世界经济复苏带来不确定性，一些经济体的前景甚至已变得暗淡。

美中博弈尽管表面上有所缓解，实际上却更为深广。美国联合盟友，在包括高科技和区域安全合作领域与中国针锋相对，让全球供应链恢复和国际经贸合作难以推进。经贸脱钩可能导致对立政治集团的形成，不利全球和平繁荣。中国终止三年的清零政策，试图重启经济发展，却被世卫组织要求在疫情数据上更透明，一些国家也对来自中国的访客采取管控措施。中国经济能否在解封后迅速回弹，仍然充满变数。

除了这些国际因素，国内的政治、经济和社会挑战同样不容低估。人民行动党的权力交接还在过渡，第四代领导层仍努力争取人民的信任和支持。2020年的大选显示，政治竞争会越来越激烈。因此，一些民众关心的经济和社会课题如果处理不当，很容易上升为政治矛盾。当下牵动国人心理的课题，包括通货膨胀、组屋政策、贫富差距扩大，乃至对于外来人才的接纳。当然，人口老龄化的长期挑战，今年也会存在于人们的视野中。

尽管挑战众多，过去三年应对疫情的经验表明，只要全国保持一心，再大的困难也有办法解决。政府去年底宣布，逾10万名抗疫有功者将获颁国家奖章，包括各行各业直接参与全国抗疫行动的个人和团体。这反映了国人在危机里同舟共济的国家精神。此外，新加坡在去年复办香格里拉对话和彭博创新经济论坛等大型国际活动，以及F1新加坡大奖赛等，有效提高了国际声望。一些知名跨国企业陆续落户本地，显示国际资本的信心。

副总理兼财政部长黄循财将在2月14日发表年度预算案，相信国人会看到更多团结国家，改善民生的举措。新加坡在疫后的活力也展现在汤申—东海岸地铁线第三阶段的11个地铁站、大士港口、樟宜机场第五搭客大厦以及更多预购组屋的完工或建设。同时，企业和员工不断通过转型和技能培训来提升竞争力，有望为新加坡在疫后迎来更蓬勃的经济发展。2023年是充满挑战的一年，但也是深化新加坡共同身份认同的一年，唯有团结一致，才能守得云开见月明。