社论：朝鲜半岛局势堪忧

正当全球焦点聚焦在俄乌战事之际，朝鲜半岛的紧张局势日益令人感到不安。朝鲜与韩国为了保障各自的安全，正展开军备竞赛，提高了误判和擦枪走火的风险。美中大国博弈加剧，也无助于缓解半岛局势。

根据韩国方面的报道，朝鲜去年约38次发射了约70枚弹道导弹，包括约八枚洲际弹道导弹。弹道导弹主要是针对韩国，有的落在日本海域，而发射洲际弹道导弹主要是要引起美国的注意。

上星期一（12月26日），朝鲜的五架无人机越界闯入韩国领空，飞行五个多小时，其中一架还飞到首尔上空。这是朝鲜时隔五年再次派出无人机进入韩国领空。

虽然韩方派出战机发射100多枚炮弹，但未能击中目标，一架战斗机还坠毁。韩国总统尹锡悦事后表明，将尽快提前创建无人机队，应对来自朝鲜的侵犯。

朝鲜半岛安全环境更大的威胁，来自朝鲜的核武发展计划。新年伊始，朝鲜宣布大规模改组党军领导层，并誓言让核弹持有量呈倍数增长。朝鲜领导人金正恩指责美国及其他敌对势力策动孤立和扼杀朝鲜的活动，韩国毋庸置疑已成为朝鲜的敌人。他说，国际关系版图形成新冷战格局，大量生产战术核武器是重要和必要的。

金正恩在2019年与时任美国总统特朗普在越南河内的谈判破局后，便拒绝重新回到谈判桌。去年9月，朝鲜通过法令，授权动用核武先发制人以保障自身安全。这意味着朝鲜关闭无核化谈判的大门，并可能刺激日本审视自身的非核国防政策。

朝鲜发展核武是为了保障它的安全及提高谈判的筹码，但这也引发国际社会的经济制裁。多年来，国际社会以解除经济制裁以及经济援助计划，换取朝鲜放弃核武计划，以达致朝鲜半岛无核化的目标。这是多年来“六方会谈”的逻辑。但是，随着美中博弈加剧、俄乌战争爆发，半岛无核化谈判进程已经寿终正寝。

去年8月，尹锡悦向朝鲜建议，若朝鲜能展开严肃的无核化谈判，韩国将立即提供经济援助。两天后，朝鲜发射了两枚巡航导弹回应，并称尹锡悦“愚蠢”且“幼稚”。

朝鲜最近试射洲际弹道导弹“火星—17”，射程可达美国。它也测试使用固体燃料推动的大推力火箭引擎。美国和韩国警告，朝鲜正准备第七次核试验。

朝鲜的核威胁有可能打破东北亚的核武现状。尹锡悦接受韩国媒体新年专访时说，韩国正与美国商议，有意与后者的核战力进行共同计划及演习。

尹锡悦指出，“如果想要和平，就要做好战争的准备。这句话在历史上已得到了证实。”首尔一家民调机构最近公布的调查显示，67%的韩国人支持获得核武器，其中保守派占比70%，自由派54%。

美国1990年代初根据与苏联签署的裁军协议，从朝鲜半岛撤出战术核武器以来，就没有在韩国部署核武器。尹锡悦2021年作为总统候选人时表明，他会要求美国在韩国部署战术核武器，或参加一个北约形式的安排，让韩国受训练，发生冲突时使用美国核武器。美国国务院当时否决这个建议。

然而，美国誓言要使用包括核武器在内的所有能力来保护盟友。此外，朝鲜声称，它发展的洲际导弹射程可达美国。与韩国或日本共享核武因而或符合美国的利益。

朝鲜半岛局势剑拔弩张，使东北亚的安全环境更为复杂。俄乌战争爆发的悲剧显示，冰冻三尺非一日之寒，当深层的历史问题与矛盾没有获得妥善的管控，最终兵戎相见。朝鲜半岛以及整个东北亚，应引以为戒。