社论：室内甲醛排放应予以正视

本地建筑相关的企业团体主动提出行业准则，监控室内空气质量，特别是甲醛释放浓度，对于带有危害性质的这一建筑和装潢材料来说，是很及时而必要的行业规范。

由新加坡工商联合总会、新加坡家具工业理事会与新加坡绿色建筑委员会联合成立的可持续空间行动联盟，近日呼吁政府监管室内产品释放的甲醛浓度，制定奖励措施推动企业采用低排放产品，显示业界已经开始注意到甲醛未受严格规范用在装潢与建筑材料，对居民与室内空间使用者的影响。这些建议包括业者必须对产品进行测试，取得证明，才能销售，也必须对已售的产品提供符合排放标准的证明等等。

甲醛普遍用在装潢和建筑材料，尤其是各种木质产品，以及墙面、橱柜、家具的油漆、涂料等等，包括三夹板、纤维板、隔音板以及一些隔热材料。对新建成或新装修的房子或办公空间而言，甲醛的释放对空间使用者的健康都是一种挑战，这些刺激性的污染物在室内环境中的危害，一直未引起本地社会严正关注。

本地业界开始关注到这方面的问题，也跟冠病疫情期间人们更重视室内通风与空气品质等问题有关。上世纪70到80年代，欧美和日本开始注意到大楼室内空气污染对人体健康造成的伤害等问题，陆续出台空气品质指引，世界卫生组织也在1987年制定了相关指引。

世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）将甲醛明列为会导致癌症与畸形的物质，超过特定浓度，不仅会造成刺激的味觉和嗅觉不适，一些人也会产生皮肤等过敏反应，对于长时间待在室内的人们，长期吸入甲醛释出的有毒污染粒子，可能引发呼吸系统、各种炎症、皮肤病、神经系统和免疫系统等病变。

更严重的是，甲醛污染物对孕妇和胎儿与幼儿的正常发育可能造成危害，一些疾病可能与长时间吸入室内空间所用材料释放的有毒物质有关。因此有些国家对于生理发展尚未健全的幼儿长时间待着的环境，例如幼儿园，有更严格的空气品质与甲醛浓度检测要求。除了对空间使用者不利，甲醛对装潢与建筑工作人员也可能造成直接的伤害。

本地民众与业界仍有些人对甲醛的危害意识不高。可持续空间行动联盟去年4月曾正式发表“降低甲醛承诺声明”，希望能协助供应商与业者更积极采用更环保与健康的建材，同时把握绿色经济的商机。

甲醛也广泛应用于工业杀菌、消毒，以及防腐和医学实验中，但它是大自然产物，产生于有机物的代谢过程，因此很难有替代而安全的产品，要全方位取代也不实际。但市面上已经有越来越多低甲醛与更环保的产品，在使用上只要根据世卫组织等国际机构的标准，加强监管，大致就可以把危害性降到最低。

工商联合总会主席林明彦指出，这套新行业准则有助于填补现行建筑空气品质指引的漏洞。

永续发展与环境部长傅海燕指出，政府将认真考虑根据准则建议制定监管条例，但立法工作必须做周详的计划，更重要的是监管条例制定之后的稽查与执法工作。

本地经过三年的疫情，包括政府、企业和个人都更加认识到室内空气品质与空气有效流通的重要性，除了能避免有害物质在室内循环导致危险甚至病毒的扩散，室内建筑材料品质可能潜在的健康风险，也更广为人知。

长期以来，民众甚至一些业者和从业人员对这方面比较不了解，既是因为本地住宅和工商建筑大致上都注重通风，长时间在室内以致病倒的直接案例不多，另一方面也或许是宣导和科普上的不足。政府若能呼应行动联盟，顺势制定符合国际标准的行业监管，将有助于扩大社会大众的认识，以及进一步结合民众健康，深化2030新加坡绿色计划的内涵。