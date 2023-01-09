社论：期待更多沈望傅

2023年1月9日

教育部长陈振声1月5日在一场论坛上发表主旨演说时，描述了我国教育体系接下来须做出的五个重大转变，包括为不同群体提供大规模定制教育、重视终身学习、推动学界业界更密切合作、动员全社会参与教育事业，以及协助教育工作者终身学习与创新。他形容这是跨过普及教育的“教育3.0”时代进入“教育4.0”，让人们在更加不确定、不安全、不平等、碎片化、多元和竞争激烈的世界中取得成功。

这显示本地教育与时并进的精神，以及教育事业和国家发展策略的紧密关系。作为一个缺乏天然资源的小国，要在激烈的国际竞争里脱颖而出，就必须不断提高本地劳动队伍的素质，这决定了本地教育的务实性格。随着美中关系由合作转为对立，冠病疫情席卷全球后所导致的各种后遗症，国际地缘政治正出现剧烈的变化。新加坡的发展策略就必须做出相应调整，培育人才的教育体制自不能免。

作为“百年树人”的建国大计，重视教育事业无疑是正确之举，顺应所处内外环境变化而适时调整也是题中应有之义。所以，在当下世界形势发展达到历史转折点时，从“教育3.0”进化到“教育4.0”，将为新加坡在新阶段保持国际竞争力，提供必要的支持。与此同时，本地经济社会条件的提升，也意味着在着眼国际竞争力之际，更要重视培养国民素质来建设优雅社会。唯有物质和精神层面并举，才称得上卓有成效的教育。

不幸在1月4日离世的本地科技奇才、电脑音效之父、创新科技公司创办人沈望傅，就是本地教育成果应当比照的典范。沈望傅30多岁便创造出科技产品畅销全球，40多岁成为白手起家的10亿元富豪，然而他并不来自于当时本地教育的“主流”——中学非名校出身，虽然毕业自理工学院，却没有大学文凭。以往教育理念所设定的成功标准，也很容易忽视类似沈望傅的潜在人才，因此他能取得成功，确属难能可贵。

除了发明享誉全球的开创性产品声霸卡，公司在美国纳斯达克股市上市，让电脑“被听见”，也让新加坡被国际科技界和金融界看见，沈望傅更让人怀念的是他关心本地弱势群体和文化事业的人道情怀。他低调捐助清贫学子，对幼儿教育尤其关心。同时，他也大力赞助本地文艺事业，在2000年捐助200万元让郭宝崑开办“戏剧训练与研究课程”，培养了不少杰出的戏剧工作者；2006年再捐出值2000万元的公司股票成立“郭宝崑基金”和“沈望傅基金”，专注于培育表演艺术人才，推动新加坡戏剧与舞台表演艺术。

从亲朋戚友的追忆，人们也认识到沈望傅待人诚恳，做事锲而不舍，对自己、亲友和同胞充满责任感，一直保持好奇心，坚持探索创新。沈望傅对文化艺术的爱好与金钱挹注，反映他的视野和心胸，并不局限于商业与科技成功，还在于提升社会整体品质。培养这样的人才，理应是本地教育的目标。换言之，在不忽视教育的务实层面之际，还应当有更高远的想象，把本地教育丰富为能栽培出更多沈望傅的肥沃土壤。

在某种意义上，沈望傅属于主流教育体制外的“野生”产物，更多凭借个人的努力和少许运气，取得罕见的辉煌成就。这也表明教育是全社会的事业，不能仅由学校肩负。建国以来所积累的丰厚资源，让我们能够打破成规，用更多元的视角来审视教育和定义成功，也能更关注传统教育不易兼顾的不羁人物。因此，在教育事业上尊重民间自主空间，让更多恰逢其时的野生硕果横空出世，也不失为“教育4.0”的愿景之一。