社论：加大力度打击诈骗顽疾

2023年1月11日

在互联网使用普及的时代，诈骗案件层出不穷。警方指出，在2016年，诈骗案件超过5300起，开始成为它关注的重点之一。自2017年以来，诈骗案件呈上行的趋势。2022年上半年，诈骗案超过1万4000起，损失金额超过2亿2700万元。

为了应对激增的诈骗案件，商业事务局在2017年10月便成立了跨国商业罪案调查组，以拦截外国诈骗团伙取得非法收益，并尽力起获赃款。它曾与香港、澳门以及马来西亚警方合作，捣毁了一个跨国网络爱情诈骗集团，涉案金额约580万元。

由于电子商务诈骗案件频发，商业事务局在2018年成立了电子商务执法及协调小组，在新加坡逮捕了超过100名骗子。一年后，警方成立反诈骗中心。由于网络骗案涉及多个领域，内政部、通讯及新闻部和贸工部等在2020年4月成立反诈骗跨部门委员会，反映诈骗形式的复杂化。

在2021年底圣诞节期间，华侨银行的790名客户误坠钓鱼短信骗局，被卷走总额高达1370万元的款项。这起事件引起广泛关注，华侨银行也给予受影响的客户全额的善意补偿。

在2022年3月，警方成立反诈骗指挥中心，巩固各单位的反诈专业知识，并负责监管全岛七大警署的打击骗案小组，以强化执法与调查工作的协调，包括捉拿海外诈骗团伙在本地雇用的钱骡。警方也加强与银行业者合作，六家银行的职员派驻反诈骗指挥处，协助更快速追查与拦截诈骗资金的去向。

反诈骗指挥中心助理局长叶葛心副助理警监指出，新加坡采取全方位的方式，与私人企业以及社区联手打击诈骗团伙。其中，银行职员派驻反诈骗指挥处，在其他国家相当罕见。她透露，国际刑警以及包括法国、泰国与马来西亚的执法单位，都向新加坡了解反诈骗的招数。

不过，叶葛心坦言，诈骗团伙见招拆招，经常改变诈骗手法以躲避执法机关的侦察。她说，骗子非常精明，经常使用不同的手段向受害者洗脑。在一些案例中，即使有关当局提醒受害者小心陷入骗子的陷阱，上当的受害者仍然屡见不鲜。她认为，对付诈骗团伙的最佳防线，是有一个警惕性高以及知情的社群。

在诈骗案件的受害者中，不少是一时不察而掉入陷阱。他们之中不乏教育程度高以及精通网络的数码原住民，显示任何人都可能成为受害者。

诈骗已成为一本万利的生意，诈骗团伙跨境行骗，执法单位往往鞭长莫及。由于犯罪成本近乎零，诈骗团伙肆无忌惮，屡试不爽。要有效打击诈骗顽疾，应提高诈骗的犯罪成本，加重诈骗的刑罚，以达到威慑作用。

其次，执法单位应加强与扩大同境外相关机构的制度性安排，就如跨境反恐一样。目前，许多国家的执法单位拒绝受理跨境罪案，让犯罪团伙得以逍遥法外。诈骗团伙跨境犯罪的性质，往往也让主权国家执法单位力有未逮。

执法单位对境外诈骗团伙展现的无力感，不仅让受害者感到沮丧，也使犯罪团伙更为嚣张。在网络世界，每个国家或个人迟早都可能成为诈骗团伙的目标，执法单位加强国际合作，符合各方的利益。

第三，诈骗团伙的诈骗手法推陈出新，执法机关应即时提供相关信息，以警惕公众。诈骗团伙大小通吃，并且常以迅雷不及掩耳的诈骗手法，让受害者来不及防备。即便如此，即时地暴露诈骗团伙的伎俩，可使更多人免于坠入陷阱。

诈骗团伙不但窃取无辜民众的财富，更破坏人与人之间的互信，削弱社会资本。此外，利用网络诈骗也导致更多人不敢使用网上服务，妨碍新加坡智慧国愿景的实现。由于犯罪性质严重，当局有必要予以更大的重视，加强打击力度以安定人心。