社论：岸田结盟之旅意在台海

2023年1月16日

日本首相岸田文雄访问华盛顿，与美国总统拜登的峰会，可说是他一周“结盟之旅”的高潮。双方不但高调强化美日同盟关系，更直接把矛头对准形势日益严峻的台海。岸田本月9日启程的对法国、意大利、英国、加拿大和美国等西方主要国家的一系列访问，名义上是为了筹备今年5月在广岛举办的“七国集团”首脑峰会，实质上都在增强双边和多边国防合作，针对台海潜在的军事冲突聚集盟友，未雨绸缪。

从访问第一站法国开始，岸田就不断重复同一个主题：东亚出现“单方面武力改变现状的企图愈演愈烈，安全环境日益紧张”，不点名对中国武力统一台湾的威胁发出警告。法国方面对在军事领域跟日本开展合作抱有极大兴趣；法日还在斐济等亚太地区开展联合开发项目。中国在该地区的有力外交攻势，引发了日本、澳大利亚和美国等的警惕，也加剧了中西博弈。

岸田此行并不包括德国，或因为德国总理朔尔茨在去年4月已经访问了东京，并在当时形容德日是“价值观上的伙伴”。与前任默克尔不同，朔尔茨上任后首访日本而非中国，反映柏林印太外交的重大转向。德国空军司令去年10月亲自驾驶战机到日本参加联合演习，为二战后首次。岸田的第二站访问意大利，与新任总理梅洛尼会晤后一致决定，将两国关系提升为“战略伙伴关系”。双方还重申，将建立两国外交和防务部门间的协商机制。意大利也同意跟日本与英国一道，三方共同研发新一代战机。

英日在岸田访问时签署大幅度扩大两国防务合作的“互惠准入协议”，允许双方在对方境内驻军，是岸田此行的重大外交成果之一。与德国总理一样，英国首相苏纳克形容英日同属“民主社会”。舆论认为“互惠准入协议”是“英日同盟”在1902年签署一个多世纪以来最重要的军事协议，当年是为了应对俄罗斯帝国的扩张威胁，如今则是针对中国。协议意味着一旦台海有事，英国将能军事介入。日本和澳洲也签署了类似驻军协议。

加拿大在岸田访问前刚公布了自身的印太战略白皮书，将中国视为“日益具有破坏性的全球大国”，总理特鲁多在会晤岸田后宣布，将与日本在防务合作上采取更积极的协同行动。岸田在谈到世界正面对能源危机时，形容加拿大是一个资源丰富的国家，两国在能源安全上有合作空间。日本目前的能源入口绝大部分来自中东，须经过安全形势越来越不稳定的南中国海和台海，与加拿大的能源合作，有助于降低日本的战略脆弱性。

拜登在会晤岸田时形容现在是美日联盟的“非凡时刻”，美国将全心、彻底、全面地坚守与日本的联盟，致力于日本的防务。美日外长和防长刚结束2+2会谈，就两国强化军事部署的各项安排达致协议，包括把美日安保条约涵盖太空。两国此前也宣布了多项军事部署，项庄舞剑之意甚明。美日除了在军事上增强合作，也在探讨贸易和人权挂钩，似乎有意加速在经贸和供应链方面同中国脱钩。

种种迹象显示，岸田“结盟之旅”无疑在为台海可能的军事冲突做足准备。与执意修改日本和平宪法的前任首相安倍晋三相比，岸田在党内被视为鸽派和亲华派，然而形势比人强，岸田当前的外交作为，比安倍生前的路线走得更远，整军经武之路更为明晰。在西方阵营内所获得的积极回应，也在在显示西方集团对于台海的安全形势判断日趋悲观，因而都在为战争未雨绸缪。日本更借此摆脱和平宪法的紧箍咒，加速发展为军事强国。对于在二战及朝鲜战争后享受70年和平发展红利的东亚人民而言，战争的乌云密布是必须高度警惕的不祥之兆。