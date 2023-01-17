社论：珍惜本地品牌与创新精神

2023年1月17日

本土企业是国家经济实力的基础，对任何经济体来说，跨国企业和外来投资都很重要，但本地企业往往是支持本地就业、消费、税收等相关领域的重要根基。我国政府长期支持本地企业的发展和转型升级，各大工商团体也积极协助本地企业开拓海外市场。过去三年疫情期间，无论政府或商团，都更大力支持企业的存活，保障民众生计，正是体现对本地企业作为稳定民生与经济支柱的肯定。

随着疫情进入尾声，世界经济恢复活力，包括劳资政各方应该加一把劲，推动我国经济更上一层楼。除了积极招揽外来投资和资金进入本地，创造更多就业机会，长期以来，包括《联合早报》在内的机构，也都努力推动本地商业品牌活动，协助本地企业提高知名度和打开市场。

一个国家的工商业品牌越多，对整体经济带来的隐形价值和实体利益就越高，因此各国无不重视对本土品牌的创造与维护。

最近，一名少女在网上展示父亲给她买的一个新加坡品牌包包，很开心地说是她生平收到的第一个名牌货，却引来众多网民讥嘲为不识货，一时间引发数百万次的浏览，形成网络风波。

在很多人心目中，所谓时尚名牌包包都指向欧美品牌，价格动辄数以千元计，这家新加坡本土品牌纵然早已把业务扩展到全球，但在价位上仍属于大众化水平，估计因此才遭到网民的贬低。事件很快引发更多网民出面声援少女，指出最重要的是她父亲的爱心，少女也委屈地上网指出，对她的家境来说，80元的包包已经非常珍贵。

对所谓名牌的认知受价格影响，是绝大多数人的直觉反应，这固然不全是势利眼，但最初留下负评的网民对这一本地品牌所表现出来的负面反应，既不带有对平民消费力的同理心，也没有对本地品牌的认同感，则是令人遗憾的现象。

很多新加坡企业努力打拼区域或国际市场建立品牌，都要独自面对全方位的挑战，例如已故科技企业家沈望傅的创新科技公司，产品就必须面对世界最顶尖公司的严酷竞争。他能在纽约上市并让产品长时间获得国际消费市场的认可，除了维持品质，也必须有一定的营销能力。只有以全方位的实力应对全方位的竞争，新加坡品牌才可能在国际上站稳脚跟。

换言之，企业——尤其是消费性产品——在国际上的竞争，无论背后有没有政府或商团支持，都必须靠经营者自己的实力，而能做出受认可的品牌，就是值得国人肯定的事。前述那名少女的包包品牌，若以所设定的消费层级，即“负担得起的奢华”这一市场区隔来说，无疑是成功的典范。这家在中国无人不知，被昵称为“小CK”的本地公司CHARLES & KEITH，如今在全球各大洲拥有门店超过600家，甚至被时尚领域龙头老大LVMH集团看中并且入股，如此成就，也堪称国人的骄傲。

新加坡工商联合总会去年中做了调查显示，受访商家有超过一半准备在两三年内扩展业务到新市场，显示企业在这方面的积极性。新加坡市场虽小，但国人得益于经济发展强劲与收入持续增长，消费力不弱，若能积极支持本地品牌，必定是我国经济有力的后盾。但另一方面，本地企业在打造品牌争取国人支持的同时，必须坚持真材实料，在品质上精益求精，赢取消费者信心，这就需要对研发与品管的持续投入。本地中小企业在开拓国际市场时，“来自新加坡”这一品牌助力很大，因此不断提升品质，既能为自己也能为“新加坡品牌”加分。

本地年轻人收入虽比上一辈高，仍应加强量入为出等优良价值观，避免成为天价时尚品牌的俘虏，以及陷入盲目的攀比而无法自拔，须知由俭入奢易，由奢入俭难；更不应对热爱本地品牌的人加以鄙视，形成自我轻贱的心理。国人若能有意识地对本地优良品牌给予更高的认同与支持，不一味尊崇舶来品，将有助于强化我国中小企业的实力基础。