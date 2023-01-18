社论：对新柔长堤交通阻塞缓解的期待

我国外交部长维文到访吉隆坡，与马来西亚外长赞比里会晤。外交部发布的文告指出，两人再次肯定新马之间极为友好的关系，并重申两国致力于加强双边合作。双方也注意到新柔地铁项目取得良好进展，并期待它在2026年底通车。

新马两国是在2010年商定新柔地铁项目，2018年签署协定，原订2019年动工，2024年底通车。但马国在2018年和2020年两度更换政府，使得项目暂停动工，直到2020年7月才重新启动。

这项连接兀兰北与新山武吉查卡的地铁项目长达4公里，预计每小时可单向运送1万名乘客。较早前，马国捷运公司总裁莫哈末扎里夫指出，新柔地铁竣工后，往来新山与新加坡的单向通关及车程可缩短至15分钟，每天可吸纳新柔长堤约35%的通关人流量。他期望地铁通车后，新柔走廊能与香港—深圳走廊媲美。

在冠病疫情前，每天有约30万人次与4万多辆车次通过长堤，是全球最繁忙的陆路关卡之一。疫情期间，长堤关闭了两年多，只让运送货物的卡车通行。去年4月，长堤重新全面开放，交通流量很快回到疫情前的水平，交通阻塞的问题再度显现。

为了缓解长堤的交通阻塞问题，除了新柔地铁项目外，兀兰关卡也将重新发展和扩充。在扩建后，高峰时段的通关时间将从疫情前的60分钟，大幅缩短到15分钟。兀兰关卡的重建和扩建工程将分阶段进行，预计在10年到15年才全部完工。

新柔地铁与兀兰关卡扩建项目，有望从供应方大大减缓长堤交通阻塞的顽疾，值得期待。然而，远水救不了近火。当局的当务之急是如何在过渡阶段，协助旅客更快捷地通关，避免受交通阻塞的折腾，尤其是在佳节期间。

内政部长兼律政部长尚穆根日前在书面回答武吉巴督区国会议员穆仁理的相关问题时指出，移民与关卡局在兀兰关卡采取动态的交通管控方式，减缓阻塞问题。这包括调动人员支援繁忙的同僚，并根据交通情况灵活转换清关通道，例如在汽车通道拥挤时，让汽车车主使用卡车通道。不过，他坦言，动态的部署有一定的局限。

此外，移民局使用科技提高通关效率。在2017年，它推行了电单车自动通关制度。目前，它计划推行汽车的自动通关制度。它也让马国等符合条件的国家旅客使用自动通关通道。

另一方面，移民局继续与交通警察、陆路交通管理局以及跨境巴士服务公司紧密合作，应付增加的客流量。

尚穆根指出，一些不守规则的驾车者插队或使用错误通道，加剧关卡阻塞问题。他呼吁旅客尽本分，在出行前听从移民与关卡局发出的指示，避免在尖峰时段过境。如果非不得已要在尖峰时段过境，他吁请人们要有耐性。他说，人手与设施短缺使移民与关卡局无法开放更多通关服务柜台。

移民局星期一（1月16日）发布文告提醒，来临的农历新年假期，在陆路关卡通关的等候时间预计会较长。它指出，在2019年（即疫情前）农历新年高峰期，开车出入境的旅客，通关等候时间长达约三个小时。

新元兑令吉表现强劲使更多马国人到新加坡工作，也吸引更多新加坡人到马国消费。因此，长堤的阻塞问题可能超越疫情前的水平，加大移民局的压力。移民局在应对日益增加的旅客人数，也有一定局限。

然而，通关等候时间长达三个小时，说明当局在缓解交通阻塞问题方面，还有进一步改进的空间。当局可考虑加大执法力度，杜绝胡乱插队的路霸，并根据交通流量情况，更灵活实施动态部署，舒缓瓶颈问题。长堤的阻塞涉及新柔两地，双方加强协调与沟通，应有助于缓解交通阻塞问题，使通关更为便捷。

新柔一水之隔，两地既是近邻，也是密切伙伴。长堤是联系新柔民众的重要纽带，缓解长堤交通阻塞的顽疾，将进一步促进两地民众交往，有利于巩固新马关系。