社论：把握好亚洲经济复苏的契机

2023年1月20日

世界经济受冠病疫情、地缘政治、地缘经济等因素的影响，过去三年来一直处于低迷状态，欲振乏力。如今世界已进入与病毒共存阶段，但俄乌战争持续，大国博弈加剧却继续拖累全世界，几天前，国际货币基金组织最新报告也警告，全球经济陷入严重碎片化的危险，可能使总体经济产出萎缩多达7％，如果还出现科技脱钩情况，一些经济体的产出可能萎缩8％到12％。

这个星期，世界经济论坛实体会议在瑞士达沃斯举行。论坛对私营和公共部门首席经济学家调查的结果，发现三分之二预计今年将出现全球衰退，其中约18%认为“极可能”出现全球衰退，为去年9月调查结果的两倍多。全球经济似乎正处于衰退边缘。

但在一片愁云惨雾之中，人们也看到了一线希望之光在亚洲地平线上显露。在达沃斯开会的世界各国高级财政官员对中国放弃清零政策和开放边境就抱有很乐观的期待，认为中国的重开或能带动全球经济复苏，甚至有助于各大经济体避免严重衰退。

与此同时，“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）星期二（1月17日）发表的最新报告也指出，尽管全球经济情况恶化，中国受惠于封控措施的放宽，经济有望强劲反弹，可提振亚细安加三（中国、日本及韩国）今年的经济表现。

报告指出，旅游业持续复苏，尤其是中国游客人数回升，将为本区域的经济增长提供助力。中国放宽封控措施后带动国内需求恢复，因此中国的经济增长可能会加速。随着防疫限制取消以及中国大陆边界重新开放，香港的经济预计会强劲回弹。AMRO首席经济师说，尽管美国和欧洲面对经济衰退的风险依然高，中国经济表现走强将为区域经济活动提供支持，而边境重开将提振区域内的旅游业表现。

所谓春江水暖鸭先知，国际旅游业这只“鸭子”就已率先感知复苏水暖。我国旅游业也不例外。新加坡旅游局预计，航班增加，加上中国放宽边境管制措施，将带动本地旅游业的复苏步伐。今年到访我国的国际旅客人次可达1 200万至1400万，为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平，明年或可全面复苏。

东南亚各国从去年开始便陆续重开边境，旅游业也最先受惠，迅速回春。毫无疑问，中国重开边境将进一步激活本区的旅游业。旅游业之外的其他经贸、投资、金融等活动相信也会相继逐渐恢复活力，一起推动区域经济的复苏。

对亚细安和东亚各国而言，这是进入后冠病阶段一个难得的发展契机。各国须把握好这一契机，加大经贸合作力度，推动复苏势头，除了恢复本国经济元气和加强韧性，也力促本地区经济继续朝一体化发展，加强亚太地区各国经济的互联互通，使亚洲成为带动世界经济全面复苏的火车头。

当然，亚洲经济的整体复苏不可能一帆风顺。风险机构指出，世界今年仍面对三大风险：通胀、宏观经济动荡、地缘政治冲突。美国及其区域盟国和中国之间的激烈博弈，始终会是一个可能颠覆复苏进程的不确定因素。美国有线电视新闻网（CNN）最近刊登的一篇分析文章就指出，亚洲已进入一场前所未见的大规模军备竞赛，而且有面临失控的风险。这场竞赛涉及三大核武国家和一个正在快速发展的核武国，以及世界三大经济体。一方是美国和亚洲盟友日本与韩国，一方是中国和俄罗斯，另一方则是朝鲜。

基此，亚洲国家必须能保持战略定力，管控好地缘政治风险，全力为经济复苏保驾护航。