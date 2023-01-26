社论：美中博弈之势兔年恐难以改善

美国五角大楼最近发出消息，称正在为新任众议院议长麦卡锡的出访行程初步规划，包含可能会在今春访问台湾。对照去年8月即将卸任议长的佩洛西访台，所引发的美中角力激化以及台海局势动荡，不难想象麦卡锡台湾行的潜在爆炸性。虽然美国国务卿布林肯计划2月访问中国，财政部长耶伦也计划访华，从近日美国政府对华系列举措观察，美中博弈节奏丝毫没有放缓迹象，反而有变本加厉之势。可以预判，美中关系在癸卯兔年恐怕难以改善。

五角大楼对于麦卡锡台湾行提前放风，显然有管控各方预期的目的。好不容易历经15轮投票艰辛当选议长的麦卡锡新官上任三把火，就职后即刻亮明对华强硬的坚定立场，在众议院成立了“美国与中共战略竞争特设委员会”，并有意重启针对中国的病毒溯源调查。他要实现竞选议长时的政治承诺访问台湾，不无凸显前任对手佩洛西一直到离职前夕才访台的不足，提高自己在对华强硬乃两党高度共识的美国政坛的地位。

由军方放出麦卡锡访台的消息，意味深长。它表明华盛顿非常清楚此行必然迫使北京做出强烈军事回应，因而美军须在事前详细规划行程，特别是安全考量。它同时表明华盛顿或许就是有意借打台湾牌刺激北京，并由此进一步巩固当下正在进行的剑指中国的印太结盟运动，包括默许日本扩军、提供澳大利亚核潜艇、拉拢英国介入台海和南中国海争端、鼓励印度和越南等接手从中国撤出的供应链等。要求台湾增加国防预算和军备采购，显然也是美国整体布局中的一环。

在美国权力架构排位第三的麦卡锡的对华强硬，立足于美国舆论对中国所表现出来的越来越大的不信任。专门报道美国国会动向的《国会山报》1月21日发表的一篇来稿堪称典型。文章标题直白耸动：《中国的刘鹤在达沃斯：每一个字都是谎言》，形容中国副总理刘鹤1月17日在世界经济论坛年会的“中国回来了”演说，强调中国欢迎外资，不会走回计划经济的老路，充满了“不诚实与顾左右而言他”。文章认为刘鹤的演说本质上是一场信息战，目的在于麻痹西方对中国威胁的戒心。

刘鹤1月18日在苏黎世同美国财政部长耶伦会晤，并在事后形容会谈气氛融洽，成果积极，涉及议题广泛。耶伦强调双方“有责任证明，中美能妥善处理分歧，防止竞争演变为近乎冲突”，并透露有意在今年访华。然而，耶伦却于1月23日在非洲访问赞比亚时，形容中国一直是解决赞比亚债务问题的障碍，矛头直指“一带一路”。赞比亚在2020年成为首个在冠病疫情暴发后债务违约的非洲国家，外债中超过三分之一由中国债权人持有。中国驻赞比亚大使馆隔天即发文驳斥。

对华施压仍然是美国政府锲而不舍的政策主轴，拜登政府1月24日通过媒体放风，称已经向中国政府提出证据，显示一些中国国有企业可能为俄罗斯在乌克兰的战事提供支援，并试图确定北京对这些活动是否知情，威胁意味浓厚。美国及西方在俄乌战争爆发后，对俄罗斯采取前所未有的经济制裁，并警告北京若军援莫斯科将面对严重后果。1月24日的媒体放风不无给中国下马威的意图，同时为布林肯2月访华的“成果”设定预期。

种种迹象表明，停止清零政策的中国正力图扭转经济颓势，同时忙于应对冠病疫情扩散的经济和社会冲击，而频频释放对美善意。但美国却采取两手策略，一方面持续与中国的高层对话，特别在于确保俄罗斯无法获得北京的实际援助，以便在乌克兰战场上挫败俄军，另一方面却丝毫不松手对华的各种围堵，甚至不惜利用台湾问题刺激北京，强化中国在国际社会的负面形象。那些对美中关系有美好期待的人们，今年或许要大失所望。