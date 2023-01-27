社论：节制非必要消费应对通胀

2023年1月27日

应对全球性通货膨胀对民生的负面冲击，现在已成了世界各国政府必须优先处理的课题。刚上任的新西兰总理希普金斯在宣誓就任时就说，解决高通胀是他的首要任务。新西兰统计局数据显示，2022年新西兰消费者价格指数上涨7.2%。高通胀是当前民众最关注的内政问题。新加坡的情况也不例外。

据金融管理局和贸工部星期三（1月25日）发布的最新通胀数据，我国去年12月核心通胀率报5.1％，连续三个月保持在高位，没有放缓迹象。这主要是因为零售和其他物品，以及电费与燃气费的增幅虽然再略微收窄，却被食品和服务的较高通胀抵消。

全年而言，去年核心通胀率报4.1％，显著高于2021年的0. 9％。整体通胀率则报6.1％，同样显著高于2021年的2. 3％。当局预计核心通胀率在今年上半年保持高位，只有在下半年随着国内劳动力市场紧缩状况和全球通胀缓和，才会较明显地放缓。

不过，问题是会放缓到什么程度？从种种不利的客观因素的交集来看，期待放缓到疫情前的水平，或是希望通胀周期能在短期内结束都是不现实的。不利的因素包括：一、随着德国和美国相继宣布将为乌克兰提供主战坦克，俄乌战争有进一步升级的危险，战争加上连带的相互经济制裁，必然持续推高全球能源、粮食及各种商品的价格。二、去年以来，内部因素驱动的通胀超越了外来因素。这相信与疫后的报复性消费和工资的提高有关。这是比较罕见的现象。总体而言，未来一年的通胀前景并不乐观。

通胀率上升影响所有人，但中等和高收入家庭面对较高的通胀率。这主要是因为这些家庭的非必要开销更多，包括汽车、私人交通、奢侈品和度假开销等。统计局发布的最新数据显示，去年下半年，我国家庭面对的整体通胀率为7.0％，高于上半年的5.2％。当中，低收入家庭面对的通胀率最低，为5.9％，中等和高收入家庭分别为6.8％和7.5％。

一般来说，高收入家庭可以通过减少非必需品的开支或调整消费档次来抵御通胀，但低收入家庭则退无可退，因为收入都已用在衣食住行等日常生活所需。政府一路来最关注并给予最大力援助的也是这个群体。过去一年多来，政府已接连多次出台各种援助配套，协助家庭抵消通胀以及本月调高消费税1个百分点的压力。

副总理兼财政部长黄循财已表明，政府在2月14日宣布新一年财政预算案时，会再推出额外措施，以协助国人特别是弱势和低收入群体，应对生活费上涨所带来的负担。他指出，政府了解大家对于生活费上涨的担忧，所以在制定财政预算案时，准备推出额外措施来帮助国人，特别是弱势和低收入群体。他说：“大家可以放心，政府一定会尽力，帮助大家应付物价上涨和通货膨胀带来的影响。”

鉴于今年经济前景未可乐观，即便是中等收入阶层，也有节制非必需开支的必要，尤其应避免超额消费。星展银行去年所作的一项调查显示，许多人的开支都超出了收入。就去年5月份的数据看，平均收入（即存入银行的薪水）平均增长11.1%，但平均开支却增长了22.2%。

这或许主要是防疫措施放开的结果，但也是不理性的过度消费。鉴于经济和通胀前景的不明朗，不管是个人还是家庭，都应该继续节制非必需开支，量入为出，以及尽可能储蓄余粮应对通胀。否则，如果经济情况恶化，可能陷入债务累积的困境。作为开放型经济体，我们无法避免输入型通胀的冲击，但却可以也应该尽量管控好可控的内在因素。