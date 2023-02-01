社论：三管齐下让年长者乐享黄金年华

在2015年，人口老龄化课题部长级委员会推出幸福老龄化行动计划时设下崇高的目标，在五年内投入30亿元推行约60项计划，要为老龄化社会做准备，打造一个“年长者宜居的城市”。当年，李显龙总理在国庆群众大会上说，他希望行动计划能使新加坡成为成功老龄化的模范国。

该计划涵盖医药保健、就业、住屋和交通等12个领域。具体内容包括立法提高重新受雇年龄、创立银色志愿者基金、推行预防性的居家护理服务、在预购组屋项目中把护老设施和托儿所建在一起，以及为年长者提供更安全舒适和便利的通勤服务。

前天，卫生部长王乙康为更新版的幸福老龄化行动计划主持推介仪式，并勾画出未来的重点项目。更新版的行动计划建立在三个C上：贡献（Contribution）、连接（Connectedness）以及关护（Care）。

新版的行动计划通过培训以及延长员工就业补贴计划，协助年长者继续受聘，为社会作出贡献。此外，政府也将与企业合作，鼓励即将退休的年长者加入义工行列。王乙康指出，年长者对社会作出贡献，将使他们的生活有目标，并获得尊严，从而促进长寿健康。

在连接方面，它包括年长者的通勤便利，以及家庭与朋友的联系。交通部和陆路交通管理局将在2025年前，设置更多乐龄安全区，并为全国100多个年长者经常使用的行人天桥增建电梯。政府也将设置更多公共空间，让年长者参与社区活动及结交朋友。

在关护方面，卫生部将致力于协助年长者通过预防性的护理与保健，促进身心的健康。王乙康指出，预防性的护理不一定是要通过医疗，而可通过饮食、运动以及活跃生活达致。政府将把活跃乐龄中心的数目从目前的119个增至220个，并扩大“乐享灿烂年华”计划，在未来五年吸引55万人参与保健促进局与人民协会推出的一系列活动，包括学习班、运动，以及照顾心理健康。

王乙康指出，每10名60岁及以上的年长者中，就有一人有失智症的症状。部分失智症病例跟糖尿病和肥胖症等疾病有关，另一个导因是与社会隔绝。因此，更新版的行动计划将通过活跃乐龄活动，扩大年长者的社交圈子。

常言道，要过充实的退休生活，必须要有老本、老伴、老友、老趣以及老健。其中，足够的储蓄与收入以及健康与活跃的生活，缺一不可。虽然我国的预期寿命逐年增加，但不少年长者的健康寿命比预期寿命短了10年。他们在生命终点之前的10年受病魔的折磨，不仅导致医疗和护理开销增加，也失去了生活的素质。

更新版的行动计划从上述三个C确保年长者继续受聘，自力更生，尽量不给社会或孩子额外的负担，过着有尊严的生活。此外，它鼓励年长者通过预防性的护理与保健以及活跃的社交活动，延缓生理老化的过程，以延长健康寿命。

新加坡人口急速老龄化，到了2030年，每四个人中将有一人是65岁及以上的年长者。王乙康形容人口老龄化的问题为“灰犀牛”事件，它是明显且发生概率高但屡屡被人忽视的事件，最终有可能酿成大危机。

人口老龄化不仅是新加坡面对的问题，也是全球的挑战。幸福老龄化行动计划从积极的一面，迎接老龄化社会。它没有终点，也日趋复杂。对于个人而言，尽管生老病死是规律，但是每个人都希望在迟暮之年，能继续维持生活的素质和生命的尊严。要做到这点，退休的规划与准备宜早不宜迟，包括财务、保健以及社交圈子。