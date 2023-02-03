社论：对抗极端主义须加固各道防线

近三年的冠病疫情使人们心力交瘁。世界性高通货膨胀也使人们把注意力都聚焦在生活费课题上。但内部安全局开年以来所揭露的两起自我激进化个案，再次提醒大家，恐怖袭击威胁依然存在，并未因为其他课题而消失。

内安局1月11日透露，于去年10月拘留了现年38岁的教师凯鲁。这是首名在《内部安全法令》下被拘禁的教育部教师。他试图以参与人道救援为掩饰，前往巴勒斯坦加沙地带，加入恐怖组织哈马斯和它属下的武装派别卡桑旅对抗以色列国防军。2月1日，该局又宣布于去年12月间拘留了18岁的学生伊尔凡。他至少打算发动三起暴力攻击，包括攻击“非信徒”、以汽车炸弹攻击全国学生军团总部所在的宏茂奎军营，以及炸毁坐落在珀玛路哈芝莫哈末萨礼回教堂的哈比诺圣坟。

伊尔凡是频繁上网观看伊斯兰国组织的宣传视频后被激进化，凯鲁则是因多年来关注以色列和巴勒斯坦之间的冲突，对巴勒斯坦人心生同情。两起自我激进化的根源，都在离我们千里之外的中东地区，但却能对我们的国民产生如此大的影响力，足见在一个网络和社交媒体无孔不入的世界里，恐怖威胁已变得更加复杂和难以预防。我们因而有必要设法加强和巩固防恐防线。

值得关注的是被洗脑者有年轻化的倾向。凯鲁是第二名受以色列和巴勒斯坦冲突影响、想要到当地参战而被拘禁的国人。在他之前，20岁的前全职国民服役人员阿米鲁也受同一因素影响，计划刺杀本地犹太教徒和加入卡桑旅，而于2021年3月被拘禁。内政部透露，自2015年以来，本地已有九名20岁及以下的青年抵触《内部安全法》。内政部长兼律政部长尚穆根因此特表关注。他说，青年受网络资讯影响而变得思想激进是让人担忧的趋势。

中东地区有两个主要因素注定我们对抗宗教极端主义的威胁将是一场持久战。一是以巴矛盾未见有任何解决希望，近来双方又暴发激烈冲突。二是随着美国和其他西方军事力量退出这个地区，尤其是阿富汗，导致包括伊斯兰国、回教祈祷团、巴基斯坦塔利班等各股极端势力死灰复燃，恐怖威胁也随之俱增。不久前发生在巴国白沙瓦的回教堂恐袭案造成101人丧命，就是很好的例证。此外，作为一个开放社会，我们也不可能封禁社交媒体，当局只能借助科技屏蔽极端主义和恐怖主义网页，但无法完全避免人们通过各种管道接触极端思想。

因此，新加坡唯有通过构筑多重防线来防范极端主义的威胁，以及减少人们感染极端思想的概率。尽管在理论上不时引发人权争议，以及被滥用的担忧，事实说明，内安法是一道主要防线。在受激进化者采取恐怖行动前就将他们拘留，并予以改造，把他们引回正轨，对年轻的激进化者尤其有效。内政部提供的案例说明，改造工作的成效颇高，多数误入歧途的青少年最后都回到学校，并完成学业，其中一人还成为工程师。

但要及时或尽早发现激进化个案，除了当局的严密监控，也必须有社区紧密的协作。因此，第二道主要防线是在社区。回教传教协会（Jamiyah Singapore）会长莫哈默哈斯比（Mohd Hasbi）就呼吁回教社群，坚持不懈地防范孩子、朋友和同事落入网络激进思想的圈套。他说，虽然我们可以期望政府继续尽职地应对极端主义威胁，但所有人包括父母、朋友、社区，以及社会和宗教团体都必须加入到打击这类威胁的行列中，防止它的触角延伸。

当然，个人也是一道防线，要加强这道防线必须通过不懈的教育，提高青少年人的识别能力，以及和谐包容的社会与宗教价值观。在这方面须要家长、学校以及宗教团体等共同努力。从个人以至社区和整个社会，如果每一道防线都能不断获得巩固，社会整体对激进主义的免疫力和防恐韧性必能大大提升。