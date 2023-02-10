社论：确保收支平衡是持久的挑战

2023年2月10日

政府星期三（2月8日）发布《中期财政预估的报告》所传达的信息很清楚：如果不设法开源的话，未来的财政收入将不足以应付社会开支的日渐增加。

目前，政府常年收入约占国内生产总值（GDP）的18.5%。开支则约占GDP的18%，也就是仅仅略有盈余。但这还多亏有储备金净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC），它现在已跃居为政府最大的财政收入来源。政府的经常收入约占GDP的15%，NIRC则占GDP的3.5%左右。就前年和去年的预算来说，如果没有这一收入来源，就可能出现约200亿元的缺口。

报告预测政府开支占GDP比率将在2026至2030财年期间，增加到约19%至20%，并可能在2030财年超过20%。但去年财政预算案出台的开源措施，包括略为调高消费税，每年能增加的收入只相等于0.7%的GDP。因此，中期预估是入不敷出。目前则可以说是处于一个收支不平衡的临界点。面对未来开支的增加，以及入不敷出的情况，政府现在采取一些包括调高消费税的开源措施是必要的。如果这些措施还不够，那政府未来就必须设法寻求其他的开源途径。

展望未来，政府社会开支年年增加的趋势非常明显，但收入却充满了不确定性。决定开支必然会节节上升的因素包括医疗开支攀升，这是人口老龄化、医疗服务需求日益增加，以及医疗通胀的结果，无法回避。医疗开支目前约占GDP的2.3%，这不包括冠病疫情相关开支。到了2026至2030财年期间，预计会增加到2.9%至3.5%。

不过，能够增加财政收入的GDP增长前景却不明朗。原因是多方面的，除了内部因素如人口迅速老龄化、人力供应不足，还有更加复杂难料的外部因素，包括需求减缓、全球对投资的竞争加剧、贸易保护主义抬头，以及地缘政治的紧张等。这使我国难以重现过去，尤其是1990年代的高增长和高财政盈余好景。

较之其他发达国家，新加坡政府的开支的GDP占比相对较小，如法国、德国和英国等都在40%以上。新加坡和这些大国最大的不同是我们毫无天然资源，根本没有条件搞国家福利主义。其实羊毛出在羊身上，要增加各种社会开支，唯一的办法是提高税率，其结果是人民的税负大增，比如高福利国家的个人所得税一般都高达40%甚至50%。

新加坡政府的税务政策大不相同。政府的目标是要尽量减轻人民的税负，开支主要在于促进增长和生产力，同时在激烈竞争的国际环境中，确保新加坡仍能持续吸引良好的外来投资和人才。所以，政府调高诸如个人与公司所得税的空间是有限的。

基此，政府在开支上必须特别谨慎，既要量入为出，也得确保钱都花在刀口上，以取得最高的社会和经济上的成本效益。只有这样才能维持低GDP占比的开支，同时又能维持收支的平衡。长期而言，这确实是一项艰巨的挑战。

在这种情况下，动用国家储备金尤其应该慎之又慎。像这次碰到百年一遇的冠病大疫，储备金的重要性就清楚显现了。放眼世界，除了举债，能够像新加坡一口气拿出几百亿救经济和协助人民渡过难关的国家，真是屈指可数。储备金越多，我国就有越大的抗危机保险。因此，政府至今决定只动用一半NIRC，另一半继续连本金一起钱生钱，实乃明智之举。

疫情三年，政府连续出台多个追加预算案，赤字空前，现在随着疫情缓解，世界经济有望逐渐复苏，是时候趁势大力重振经济，并为回归收支平衡作打算了。