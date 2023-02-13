社论：防疫“黄转绿”开启反思阶段

2023年2月13日

随着所有防疫措施在今天放宽，我国正式迈入把冠病视为地方流行病的新常态。政府抗疫跨部门工作小组功成身退，应对冠病疫情的工作交由卫生部负责。联合领导小组的副总理兼财政部长黄循财透露，政府正在全面检讨过去三年的抗疫表现，检讨报告不久后将公布，并会提呈国会辩论。前事不忘，后事之师，相信国人都各自对这三年的种种经历有不同的感受，所以不妨先反思疫情期间的教训，为今后国家所面对的重大挑战，提前做好思想准备。

尽管新加坡自开埠乃至建国以来，面对过大大小小的困难，疫情诚然是这一代人的集体挑战，而且严峻程度非同小可。冠病的传染性在本质上就是开放交往的天敌，对于依赖国际贸易和交通的新加坡而言，更是致命打击。我们能渡过难关，除了靠一点好运气，也跟平时做好准备，疫情暴发时临危不乱，过程中上下一心息息相关。疫情再一次提醒国人，虽然国家在独立后取得长足发展，新加坡作为资源匮乏岛国的脆弱性，丝毫没有改变。

因此，政治领导人平日反复强调要居安思危，显然并非老生常谈的空话。李显龙总理在2020年11月接受彭博社专访时，就指出未来还有比冠病更严重的“X疾病”。这个神秘疾病在2018年首次出现在世卫组织的疾病名单上，是个极容易传染、容易变异和高度致命的新疾病。由此可见，“X疾病”跟冠病一样，是新加坡这个国际枢纽的天敌。政府在疫情期间成功引进GSK、辉瑞、惠氏、雅培、科兴、赛诺菲等众多国际生物制药公司在本地投资设厂或扩大产能，研发及生产疫苗，这是战略性的一步，能让新加坡在未来应对类似疫情时更具韧性。

之所以能吸引这些国际知名大药厂落户本地，是因为新加坡应对疫情的表现。无论在多么艰难的时刻，政府总是坚持透明开放的原则，及时与社会沟通，保持集体的信心和相互信任，以及对未来的希望。作为国际枢纽，新加坡并没有因为疫情停摆，国际人流和物流还是能畅行无阻通过这里。因此无论对内对外，新加坡稳定一致的决策，为人们提供了预期性和安全感，更提升了国际信誉，有效化危为机。这是值得国人珍惜的宝贵经验。

在居安思危之外，类似被证实为硬道理的老生常谈还包括有备无患，特别是多年来累积的国家储备金，让新加坡能快速反应，在国际上购买各种必需品，包括口罩和疫苗，更重要的是能几轮果断出手，帮助企业与个人，保障绝大部分国人的生计，而不必像其他国家那样大量举债，或难以为继。这应当是眼下讨论组屋土地价格和国家储备之间关系时，所不能不顾及的角度。此外，传统媒体及时报道新闻，过滤各类虚假信息，有效建立基本共识和互信，防止社会对立撕裂，也发挥了重大作用。

应对疫情表现不足之处，相信政府的检讨报告会坦诚面对。国人须警惕的是疫情所可能导致的后遗症。在疫情期间培养起来的良好个人卫生习惯，当然有必要在新常态坚持下去，比如勤洗手、伤风感冒时出门戴口罩，但也须避免矫枉过正。调查发现，约三成公众不会改变出门戴口罩的习惯。除非体弱多病或身体不适，以真面目示人不光是社交礼仪，也是建立基本互信的条件。研究也发现，周围人的表情有助于孩童察颜观色学习。太多人无事戴口罩，恐怕容易滋生非常态的心理暗示。

社会期待政府的检讨报告，能加深全民共识并强化国家应对未来危机的能力。与此同时，我们也不能自满。类似“X疾病”或任何国际地缘政治危机，都会是新加坡的下一个严峻挑战。我们只能继续居安思危，未雨绸缪，不断加深社会互信，勇敢迎向未来。