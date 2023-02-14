社论：多灾世界仍须警惕和互助

2023年2月14日

土耳其和叙利亚大地震至今已经造成超过3万4000人丧生，各方估计最终死亡人数可能近10万。成千上万的建筑物垂直坍塌、大片地区房屋全毁的画面在过去一周震惊世人，灾区甚至比不远处的乌克兰战场更令人触目惊心。有灾民控诉最初40小时等不到救援人员，灾情显示大量建筑缺乏专业防震措施，有些甚至落成不久，建商显然没有遵循相关的安全法规。连日来声讨建商的舆论音量越来越大，也指责政府没有严格落实对建筑物的监管；政府迅速逮捕、提控多名涉嫌违法者，不少舆论将矛头指向总统埃尔多安和建商的密切关系，预料在可能于5月举行的土耳其全国大选将冲击执政党。

新加坡昨天正式解除几乎所有防疫措施，国人可以恢复过去的正常生活。三年疫情是场全球大灾难，我国将对抗疫过程认真反思和总结，期待未来应对新挑战时更坚韧有力。但此时此刻发生的土叙大地震，却再次提醒我们，无论人祸还是天灾，都会不断出现在人类历史上，只有做好准备，才不会被灾难击垮。明天正是全民防卫日，更值得吾人深思。

从至今造成约700万人死亡的冠病疫情到土叙大地震，人们这几年接连经历巨大灾变，应该总结出几个教训：一、建筑物与公共设施的安全专业必须可靠，不可妥协，这在危机发生时会决定现场人命的生死，相关的监管与建筑单位必须为此承当法律责任。二、在平时就为灾难做好准备，是政府效能的表现。1986年新世界酒店倒塌事件后，我国政府隔年便启动公共场所防空壕设置计划，包括地下地铁站、中学、民众联络所和其他公共建筑都设有公共防空壕，1990年代防空壕的设计开始进入新组屋，后来法令更规定所有新建住宅单位都必须设有防空壕。2002年，我国防空壕总数已达到12万7542间，在战争时期可供90万人避难，长远目标是能保护所有人。根据政府专家意见，住家防空壕最能发挥保护人命的作用；除了战争，防空壕也能在其他灾难发生时保住人命，等待救援。我国建国以来始终保持居安思危的决策思维，从防空壕的大力推展可见一斑。

三、无论政治如何竞争，政党政治的目的是为人民争取最大利益，这点必须成为政治人物的最高共识和政治道德，不能为私利损害公共利益；四、经济发展是一切的基础，国家财力不足则基建不可能完善，灾难发生就容易造成巨大伤亡；五、防灾意识的建立必须从小培养，即使对新加坡这样不位于天灾地理范围的国家，也必须考虑到地球气候变迁所可能带来的危机，包括海水上升，及早做准备，把各种防灾意识融入年轻人的教育训练中至关重要。

六、无论何时，面对天灾或人道灾难，国际合作必须超越一切意识形态和冲突。叙利亚内战持续12年，此次受灾严重的西北部在反抗军手中，此前一直处在俄罗斯支持的阿萨德政府军以及美国支持的反抗军的相持下，已经水深火热，逼得数百万民众逃亡土耳其南部，很多沦为土国小企业的奴工或童工，大地震一来更是归于瓦砾。美国此前对阿萨德政权进行制裁，地震后三天，在国际压力下宣布解除制裁180天，让地震救援可以进入。

然而最能表现人类“风月同天”的，莫过于多国齐心奔赴救灾，特别是新加坡在第一时间就从赤道出发，到达远方零摄氏度的环境中展开马不停蹄的救援。我国行动快速是基于训练有素，配备齐全，每一次救灾也都是在帮助自己提升能力，更重要的是发挥国际公民的责任。

在大灾难面前，没有一个国家可以单独应对，特别是资源不足的国家，因此有能力的国家展现多方驰援、大爱互助的精神很重要，这包括在灾后很长一段时期，为同样紧迫的人道主义救助出钱出力。大地震提醒世人，惨绝人寰的灾难从来没有离开世界，地震带遍布全球，无数的人类生活其中，每个国家的统治者都应该多为苍生着想，励精图治，避免人祸和天灾带来的直接和间接危机，制造无尽的悲剧。