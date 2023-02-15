社论：此心安处携手风雨路

2023年2月15日

我国疾病暴发应对系统警戒级别星期一（2月13日）下调至绿色，并取消已推行三年的强制戴口罩措施，标志着新加坡迈入后疫情时代。在这三年期间，政府动用了400亿元储备应对疫情，让国人有惊无险地度过疫情危机。

即便如此，三年来的疫情导致全球供应链中断，并加剧保护主义与逆全球化的浪潮。供应端的冲击推高通货膨胀，拖缓了经济增长。俄乌战事爆发进一步冲击供应端与加剧地缘政治冲突，全球处于高通胀与低增长的焦虑之中。

在这个大背景下，副总理兼财政部长黄循财昨天推出了名为《携手前进新时代》的财政预算案，协助各阶层的国人缓解生活费高涨的焦虑，让他们没有后顾之忧。除此之外，财政预算案也着眼于加强我国的长期竞争力，以在纷乱的世界格局中脱颖而出。

黄循财指出，全球在2022年面对“残酷的通胀”，新加坡也难以幸免。去年，政府推出了总值超过35亿元的援助配套，以协助国人应对生活费上涨的压力，尤其是中低收入群体。虽然全球通胀最近出现放缓的迹象，但通胀率将处于高水平，至少维持至今年上半年。

为了缓解生活费上涨的压力，黄循财宣布，政府将提高消费税补助券金额，2023年最高补助从500元增至700元，2024年再进一步调高至850元。

此外，在“定心与援助配套下”，政府将给予国人生活费特别补助，从200元至400元不等，视估税收入而定。另一方面，政府也将提高明年派发的社区理事会邻里购物券金额，每户家庭可获得300元。

今年财政预算案的另一个亮点，是为年轻夫妇在购买组屋以及养儿育女方面，提供更大的援助。这包括首次购屋家庭在购买转售组屋时将获得1万元至3万元不等的额外补贴、更高的婴儿花红现金奖励，以及更高的儿童培育户头补贴。

新加坡正迅速迈入老龄化社会。黄循财宣布，政府将从今年9月1日起，逐年调高公积金每月薪金顶限，至2026年的8000元，以协助中等收入的国人提高退休储蓄。此外，年长员工公积金缴交率明年将如期再调高，而公积金退休存款计划最低每月入息将从今年6月1日起，从目前的每月250元提高至350元。

综观今年的财政预算案，各个阶层的国人都获得不同形式的援助与补贴。但黄循财强调，面对全球日益增长的经济民族主义以及保护主义，新加坡这个外向型的小经济体必须做出调整、在经济领域重新定位，并为未来更新社会契约。

新加坡的经济正在朝高增值领域转型。今年的财政预算一如既往地强调技能的培训，以及加大力度吸引高素质的投资。此外，它也提供税务奖励，鼓励企业创新。

社会契约与经济发展相辅相成。面对充满变数的地缘与经济环境，国人对生活费、养儿育女以及退休储蓄产生焦虑。这次的财政预算可说是政府派发了定心丸，有助于强化全民的韧性。此外，它也通过税务奖励与补贴，协助企业和员工做好准备，在新时代抓住机遇。