社论：资源再分配提升社会凝聚力

在2023年财政预算案的五大要点中，巩固社会契约和建立坚韧国家，都是针对当下大变动时局的长期应对方案，手段是通过加强税务结构，用资源再分配来打造更公正平等的社会。再分配的短期方案，在于通过多种财务援助配套，协助有需要的国人应对通货膨胀的压力，主要把资源用于协助低收入家庭；中长期方案则在于鼓励年轻人成家立业。这么做的目的，正是今年预算案的主旨：携手前进新时代。

巩固社会契约必须让更多国人及时感受到实惠，特别是在目前全球通胀的大环境下。在原有定心与援助配套的基础上再加码30亿元的加强配套，内容林林总总，包括在今明两年为符合条件的国人，发放最高700元和850元消费税现金补助；在2024年至2027年为21岁和以上的公民，增加发放300元至650元不等的定心与援助配套现金补助；明年为每户新加坡家庭发放300元邻里购物券。不同年龄层的国人也会获得数额从200元至400元不等的各种现金、回扣和户头填补。

此外，对新婚家庭、年轻父母、低收入家庭和年长者等不同群体，也有婴儿花红、购屋津贴、乐龄花红、5亿元老人护理基金填补、15亿元保健基金填补、3亿元社区关怀基金填补、改革在职母亲子女估税扣税制度、增加父亲的有薪陪产假、提高公积金退休存款计划每月最低发放额等一系列措施。为了公平起见，这些援助措施并非雨露均沾，而是根据房产年值和不拥有超过一套房产，以及个人全年收入不超过10万元等条件实施。换言之，对象都是中低收入阶层。

以在职母亲子女估税扣税制度改革为例，从明年元旦及之后出生的孩子，在职母亲无论收入多寡，一律改为每名孩子介于8000元至1万2000元的固定金额，而不再根据母亲收入的特定百分比。这么做让高收入母亲不会随着年薪增加，长期获得越来越大的扣税金额，对于中低收入母亲因而更为公平。类似累进税制的精神，贯穿在今年预算案的各类措施里，如提高公积金月薪顶限和协助低收入平台员工缴交公积金，都有助于减缓贫富差距，满足中低收入群体退休需要。

因为人口老龄化的长期趋势，以及眼下须应对通胀挑战，新财政预算案与冠病疫情期间一样，维持扩张性质，但整体赤字收窄至大约4亿元。无论是从开源的角度，还是展示更大公平性，支付今年额外开支的税源，主要落在高收入群体身上。具体措施包括房地产买方印花税率增加1到2个百分点，房价越昂贵的税额越高。这估计能每年带来额外5亿元税收。豪华汽车税抵岸价超过4万元，须支付较高的附加注册费。这估计能每年带来额外4亿元税收。烟草税调高15%也能每年带来约1亿元额外税收。

新加坡应对冠病疫情有板有眼，效果显著，已经引起国际资本和富裕阶层的青睐。随着国际地缘政治格局日益不确定，更多各国的高净值人士选择在本地落脚，设立家族办公室来管理财富。他们固然带来资金、知识和国际联系，同时也推高房地产、汽车与其他奢侈品的价格，并带动一般生活费的上涨。同时，贫富差距扩大也是个免不了的副作用。因此，通过让高净值群体承担更大的税赋贡献，于情于理都能获得社会共鸣。

社会凝聚力是新加坡宝贵的资产，而贫富差距扩大却是它的天敌。作为全球化的副产品，贫富差距扩大已经在很多国家引发严重的社会对立、排外情绪、民粹主义和贸易保护主义。这些都会威胁新加坡的繁荣发展。由此观之，2023年财政预算案无疑有对症下药之效。与此同时，社会也应当避免不理性的仇富和仇外心态。当然，若富裕阶层在履行法定义务缴税之余，也能更积极从事慈善福利事业，当有助于为本地的社会资产增值。