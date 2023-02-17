社论：政府信守“居者有其屋”承诺

副总理兼财政部长黄循财2月14日发表新财年财政预算案声明时宣布了新措施，提高给予首次购买组屋者的津贴。这是针对性的措施，通过实际补贴，消除一些首购族买不起或买不到组屋的疑虑。

这些措施包括：一、购买二房式到四房式转售组屋单位的首次购屋家庭，能获得8万元的公积金购屋津贴，比之前多了3万元；购买五房式或较大型单位则获得5万元，比之前多1万元。二、单身者可获得的额外津贴增幅则是家庭的50%。三、有意买第一套房子的40岁及以下年轻夫妇，以及育有孩子的家庭，申请预购组屋将有多一次抽签机会。

政府在最近国会朝野激烈辩论国人是否买得起组屋的课题后，推出上述新措施，一是意识到目前的转售价，对一些首次购屋者来说的确已经太高（尤其在成熟区）。二是说明政府无论如何不会坐视不管，该出手时就会出手。把重点放在首购族也是正确的做法，因为居者有其屋，让每个家庭都能住进组屋（包括购买和租赁），是政府始终会坚守的政策，不容置疑。

对于新措施会否推高组屋转售市场热度，国家发展部昨晚发布文告解释，并非所有公开市场买家都会获得额外津贴，只有家庭月入不超过1万4000元，或个人月入不超过7000元的单身首次购屋者，才符合条件；估计措施实施的第一年能惠及1万个首购买家。国家发展部指出，基于自由市场原则，卖家如果因新的津贴漫天开价，最后也可能得不偿失。

目前预购组屋等候时间超长，主要是疫情导致的工程延误，这使一些急着拥屋者转向转售市场，推动转售价节节上升。政府已经在转售市场实施降温措施以缓和需求，接下来几年推出和建成更多预购组屋项目后，相信也会进一步缓和转售组屋的需求和价格。

当务之急是解决一些首购族的迫切需求。相信在短期内，新推出的措施至少可以让他们安下心来，也能有更多的选择。这一实际行动表明，政府会信守对人民居者有其屋的承诺，会依据情况需要，调整帮助人民拥有组屋的措施，确保国人买得起和买得到组屋。人们的疑虑是不必要的。

李显龙总理2月8日在脸书的贴文就重申了这一点。他强调：“无论现在还是将来，新加坡人都不必担心是否能拥有自己的房子。我们将继续以财政上可持续的方式这样做，为子孙后代坚守这个承诺。”

有了这样的承诺，人民实可放千百个心。但居者有其屋政策固然确保每个家庭都买得起组屋，却不可能做到人人都能买到最心仪的单位。我们可以理解，有些人基于种种理由，执意要买成熟区的组屋，如住靠近父母，或是为孩子能进名校打算，或是因为成熟区有更完善的设施等，但这些地区却不可能有那么多的土地来满足人们的需求。因此，购房者适当调整心态也是很必要的。

当然，这不等于说建屋发展局不能集思广益，设法增进非成熟区的吸引力。无可否认，在起始阶段，一般非成熟区的设施都无法同步跟上，因而造成很多人裹足不前，尤其是在成熟区出生长大的年轻人，习惯了便利的居住环境。要克服这个问题，就是尽量加速新镇各种设施的完善，如托儿所、幼稚园、学校、咖啡店、巴刹和小贩中心等。就此而言，教育部近日宣布，位于武吉知马巴克路的英华学校（小学）2030年搬迁至西部的登加新校舍，并且将从男校转为男女混合学校的计划，堪称深谋远虑。

为了使非成熟区组屋更有吸引力，邻里商店也扮演重要的角色。如果新区的发展计划也能涵盖这些基础设施的发展，如在开始几年提供租金优惠，吸引店家尽早入驻，就能更快地为新邻里注入活力，减少年轻申购者的排斥心理。