社论：摈除数码唯一观念让社会更包容

新加坡近年来推广数码化不遗余力，三年的冠病疫情更促使政府部门和私人企业等换档加速前进，但却导致很多年长者倍感压力，“追赶”得辛苦，甚至产生担忧和落后的心情。本报交流站的读者来函经常有面对数码化产生不便与困惑的申诉，说明这是不少民众，特别是年长者真实的感受。有关方面和社会各界应该予以正视，避免在“数码为先”的思维下，一味往前冲。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明日前指出，数码为先不表示数码唯一，数码唯一会把很多人排除在外，必要的服务仍然应该提供非数码的选择。这一说法值得政府部门和私营企业的有关人员深思。

根据读者的反映和媒体报道，有不少民众对银行业务迅速转向数码化发出抱怨，特别是分行和柜台服务纷纷减少的做法，导致许多年长者不便，既要去更远的地方，还要轮候更久才能获得服务。此外，越来越多餐厅取消实体菜单，迫使顾客用手机扫描点菜，也是一例。对中老年人特别是对有老花眼的人来说，使用起来非常不便，一些年长者除了上网抱怨，也干脆将那些餐厅拉黑不再光顾，最终变成两败俱伤的局面。

零售与餐饮业加快数码化步伐的原因可以理解，尤其是疫后人手严重短缺，手机点餐成为快速解决问题的一个途径。但顾客类型很多，如果不能兼顾不同需求，反而可能冲击生意，得不偿失。

数据显示，在掌握数码技能方面更熟悉的人增加了，说明各方积极推广的努力见效。但与此同时，上年纪的人面对数码化的问题，不仅是熟悉手机应用步骤，也担心防不胜防的诈骗或被黑客入侵等情况，导致钱财损失。对没有防范能力的年长者来说，没有面对面的服务，确实更容易导致诈骗。毕竟，数码陷阱是新的问题，年轻人和知识分子尚且防不胜防，也就更应该体谅年长者的焦虑。

诸如此类看似琐碎细微的事，对年长者都可能是一种挑战，能否更妥善处理，将体现我国的数码包容程度。根据媒体报道，有关方面其实想了很多方法为年长者提供教育和解惑，包括在联络所和图书馆都安排了数码大使，随时解答疑问，甚至为让他们免于心理障碍，安排了年长者教导年长者，达到鼓励与放松心情的目的。

这些努力逐渐取得成效，更多年长者对买东西之类的日常数码操作，更为熟悉也习惯，但像上餐馆点餐、银行业务等，平常使用机会不多，就未必一直记得操作方式。此外，很多公私领域事务都改在应用上处理，更会令年长者却步。每一种应用有各自的用法，一些应用的设计其实很难用，也不友善，包括页面设计太复杂，字体小，文字多，也没有不同语文的选择，甚至连触摸方式也可能出错。还有些要连接信用卡，有些输入金额要小数点，有些不要，凡此种种差异都足以令人困惑。

对数码行业的设计者来说，必须牢记的是将心比心，设计时若多考虑年长者的需要，在设计阶段听取并重视年长者的反馈，产品才会有更好的效果，而不是把设计程式当作表现技巧的机会，搞得越复杂越好。如果年长者都能轻松懂得用，所有人一定都会用，那应用的功能才会发挥到最大。以口碑不错的邻里购物券来说，使用上的便利性就值得肯定，表现出设计者站在使用者角度思考的用心。杨莉明指出，邻里购物券也有纸本供民众索取，同样是考虑到民众的需要。

数码化是大势所趋，但不是原有做事方式都应该顺势取消或推倒，就像今天还有纸媒、电台广播等等超过百年的媒介，也还有邮票供人寄信。生活中很多公私领域，特别是必要服务，还是必须维持现有的运作方式，包括面对面的服务，让社会上很多不愿伤脑筋的人继续活得自在，享受不被忽视的权利。

这是一个发达国家必须懂得体谅的事，不可为潮流而潮流，瞬间跳过一整个运行了很久的时代，导致一大群人对社会产生疏离感。