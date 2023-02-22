社论：俄乌战事一周年和平仍遥不可及

2022年2月24日，俄罗斯挥军进入乌克兰，成为全球最大的黑天鹅事件。俄乌战事伤亡惨重，大量难民外逃，导致人道主义危机。除了交战国之外，战事的冲击波及全球。能源与食品的价格持续被推高，使全球多个国家的通货膨胀创下多年来的最高纪录。它也加剧了地缘政治的矛盾，使全球的安全处于高度紧绷的状态。

这场被称为第二次世界大战以来欧洲发生的最惨烈战争，尚未有停火的迹象。俄罗斯正在集结大军，准备展开春季大攻势；乌克兰则获得西方大量的军援，包括远程火炮以及主战坦克，并进一步要求战机，以与俄罗斯在战场上一决胜负。

战争打了一年，俄罗斯无法如愿速战速决，而乌克兰即使获得西方国家的大量军援，至今也无法收复全部失地。

即便如此，双方都为生存而战。对于俄罗斯总统普京而言，这场战争的胜负关乎俄罗斯以及他个人政权的安危；对于乌克兰而言，它则关乎这个国家是否会在地图中消失。因此，即使双方表明要尽早结束战争，和谈的基础却非常薄弱。

乌克兰总统泽连斯基指出，和谈的先决条件是俄罗斯必须先从乌克兰完全撤军，包括俄罗斯在2014年占领的克里米亚。普京则表明，乌克兰必须接受战场的现实，不设先决条件才有可能和谈。

俄乌战事方决意在战场论胜负，后果难卜。俄罗斯若占上风，西方国家可能被迫提供更多先进武器给乌克兰，导致它们直接卷入这场战事；俄罗斯若处于劣势，它已表明不惜动用核武，全球将走向不归路。

在俄乌战事一周年前夕，美国总统拜登意外到访基辅，重申“美国与乌克兰站在一起，无论多久都不会动摇”。普京星期二（2月21日）在国情咨文中指出，西方国家为了摧毁俄罗斯而挑起全球战争，威胁了俄罗斯的生存。他誓言继续在乌克兰的军事行动。

普京与拜登的谈话反映了俄乌战事升级的风险，并可能扩散至欧洲其他国家。对于亚太区域而言，欧洲的地缘政治冲突既远且近，不少亚太国家已直接或间接地卷入其中。

去年7月，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄首次以观察员身份，受邀参加在西班牙举行的北约峰会。最近，北约秘书长斯托尔滕贝格先后访问韩日，并要求韩国为乌克兰提供武器。

斯托尔滕贝格声称，今天在欧洲发生的战事，明天可能在东亚发生。他形容欧洲的安全与亚太地区相互关联，并指中国与朝鲜对区域安全构成威胁。北京对“北约亚太化”深感不满与不安，而平壤指斯托尔滕贝格访问亚洲让本区域向爆发“极端安全危机”迈出了另一步。

俄乌战事也进一步加剧中美在本区域的战略竞争与紧张关系。在气球风波后，美国国务卿布林肯指中国正在考虑为俄罗斯提供武器和弹药，并警告此举将给中美关系“带来严重问题”。中国否认这个指控，并表明美方没有资格对中方发号施令，中国也从不接受美国对中俄关系“指手画脚”。

国防部长黄永宏医生日前在德国慕尼黑举行的安全会议上指出，更多国家在本区域加强军事部署，包括一些距离本区域很远的国家。此外，本区域的现有联盟正在加强，新的合作组织也正在兴起，包括由美国、日本、印度和澳大利亚组成的四方安全对话以及澳英美联盟。中国最近与俄罗斯以及伊朗举行了联合海军演习。

他形容，这些为了威慑而在本区域的“前期部署”相当活跃，虽然战鼓声尚未响起。不过，本区域处在一个不是很舒适的安全环境。台湾问题可能引发冲突，而第一次世界大战显示，小事件也可能引发大冲突。他警告，亚洲若发生战争，不仅为本区域带来灾难性的后果，也将影响全球。

俄乌战事显示，战火一旦点燃，就难以收拾残局。亚太区域有多个潜在火点，一触即发。区域国家应展现集体克制和智慧，通过外交途径化解矛盾，避免兵戎相见。