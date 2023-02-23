社论：朝鲜核冒险边际效益递减

朝鲜在俄乌战争周年前的2月21日，再度试射两枚短程弹道导弹，还扬言要将太平洋化为“打靶场”；在2月18日则试射“火星-15”型洲际弹道导弹。新加坡于21日强烈谴责平壤，指这是危险的挑衅行为，会危及区域稳定。联合国安理会也应日本要求，在21日上午召开紧急会议，讨论朝鲜接连发射导弹的事。乌克兰战争和美中博弈，使得朝鲜的核挑衅变得更复杂。在新的国际形势下，平壤或会发现自己的行为不但边际效益递减，还可能适得其反。

作为18日朝鲜发射洲际弹道导弹的回应，美军在隔日的美韩联合演习中，特地出动B-1B战略轰炸机。同日，美国也跟日本在日本海上空实施了战机联合演训。据美国媒体报道，此次美韩军演的科目还包括针对朝鲜领导人金正恩的“斩首行动”。由于朝鲜这轮导弹发射的目的，是阻吓美韩展开军演，结果恰恰表明平壤得到的是反效果。朝鲜在21日宣泄性的短程导弹发射，也促使日本要求在安理会讨论，进一步凸显朝鲜的孤立处境。

自从美国前总统特朗普希望和金正恩达致“大交易”，一举用平壤弃核换取双边关系正常化及朝鲜加入国际社会失败后，金正恩便不断采取核试验与导弹试射等挑衅举措，一方面提高自身政权的安全感，另一方面试图施压美国恢复外交接触。随着国际地缘政治形势出现地壳式改变，这两个目标对外界正变得越来越模糊，而且外交意义有所减弱。

在俄罗斯入侵乌克兰受挫陷入消耗战后，传出莫斯科曾向平壤求援的消息，包括购买在乌克兰战场供不应求的弹药。基于此，朝鲜的核挑衅越来越被西方视为是在策应俄罗斯的入侵，平壤本身的政治目的反而显得边缘化。伊朗近日的动作，同样被如是观。国际原子能机构检查员上周在伊朗发现浓缩铀，纯度接近制造核武器所需的水平。伊朗此前售卖自杀无人机给莫斯科用来攻击乌克兰，已经被归类为与朝鲜一样，属于同一个敌对阵营。

核冒险非但没有为朝鲜带来所要的外交目的，长期的穷兵黩武，反而增加了平壤政权的不稳定。疫情期间的锁国以及气候不佳，导致朝鲜近来发生粮荒。金正恩管制集市，削弱食物的市场调节机制，让问题雪上加霜。韩国方面评估，这波粮食短缺是朝鲜自1990年代大饥荒以来，情况最严峻的一次，连受中央直接管理，此前接受韩国投资而相对富裕的开城，也传出每天饿死数十人的消息。

朝鲜劳动党中央委员会政治局2月5日开会，决定于2月下旬召开中央委员会全体会议，讨论如何应对粮食产量不足的挑战。西方的经济制裁并没有放松，反而因为近日平壤的挑衅而有所加强。韩国外交部2月20日宣布，追加制裁四个个人及五个实体，包括两家新加坡公司。一些向朝鲜提供粮食的国家，则由于平壤耀武扬威，决定减少援助。朝鲜已经下令减少军人口粮。

俄罗斯在乌克兰战场自顾不暇，中国因为美中博弈，与西方关系紧张，国内经济乃至社会问题开始浮现，平壤的两大传统金主，已经无法如过去那样慷慨，使得它的核冒险越来越得不偿失。但是，同样因为俄乌战争及美中博弈所推动的地缘政治格局大转变，也让朝鲜的挑衅行为，愈加具备成为区域形势失控的危险变数。针对中国崛起而形成的美日乃至美韩军事合作，正利用平壤的挑衅强化三方协同部署。在国际地缘政治越来越出现阵营化势头之际，平壤若走不出自我设限的困局，前路只能越走越窄。