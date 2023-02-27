社论：准确“定价”新加坡做大经济大饼

2023年2月27日

近日在博览中心举行的旅游展上人潮涌动，从亚洲到欧洲的旅游配套满满都是询问与签约的民众，反映漫长的三年疫情后，世界经济复苏的温度。中美贸易战、供应链脱钩等国际政经局势变化，造成国际社会与经贸领域的“朋友圈”不断在重组，专注经济的国家正在迅速争夺经贸投资等资源，包括东南亚国家。新加坡小却灵敏精悍，面对国际经贸秩序重组的挑战虽大，却能清楚了解本身的需要，包括持续做大经济大饼。

副总理兼财政部长黄循财上周五在总结新财年政府财政政策辩论时清晰地指出，只有把经济大饼做大，才能有资源进行再分配，进而加强国人的社会契约，让社会共同前进。

近几年来，从媒体报道可知，更多外资和外国人才进入我国，一些中高端住房的租金高涨与此有关。一些国人因此产生负面观感，觉得减少外国人甚至外资进入，有助于稳定本地房价与租金甚至物价。此外，过去以来，一些外来者的不良表现个案，以及本地人基于同情社会弱势者，认为政策没有充分照顾国人所衍生的不满，都促成对政策的怨言。但事实是，整体的通货膨胀最大根源是疫情和俄乌战争，先后造成国际物流供应链断裂与农产品原料短缺，导致价格飙升。随着疫情缓和，美国升息，国际资金的重新流动部署，则加剧了问题的严重性。

然而，国际资金与人才会选择进入以及留在新加坡，首先证明的是我国各方面条件优异，这些外来资源对新加坡的好处远大于缺点。东南亚不少国家都在努力拼经济，在价格元素方面，新加坡并不具备优势，人才实力也未必更强于亚细安其他国家，因此税务等优惠措施便是外资看重的投资关键，如何强化这些元素，除了要靠政策的说服力，国人本身不断提升受雇能力也很重要。

黄循财指出，许多主要经济体都在提供大量补贴和推出计划，加强本身的竞争优势，包括美国和欧盟国家；比新加坡落后的经济体则在价格和人力供应方面更具有吸引力。在种种条件的制约下，面对跨国公司根据利润最大化原则决定设厂落户地点，新加坡不能漫天要价，造成在税务等方面失去竞争力，让自己在这场国际经济大转型的布局中，出现太多不利因素。

持续吸引外资和外国人才，不仅是做大新加坡经济大饼的必要方针，也是让新加坡保持国际影响力的关键。这是建国以来我们一直采取的方向，在每一个不同阶段，这一开放与自由市场的政策都面对不同挑战，必须检视我们所具备的条件与机会，加以调整，包括人力资源素质、社会需求等等。近年来，政府推出技能创前程等措施，呼吁民众提升技能，正是因为科技发展太快，经济转型已经迫使工作职位不能因循守旧，但转型涉及行业和技能太多，民众必须自发根据需要去进修。

我国人力资源本来就不足，政府持续做大经济大饼，就业者必须有意识地提升自己，迎接新的科技经济时代，不能让工作能力局限于过去，过度依赖各种补助或财政上的转移支付应对生活。

提供相当规模的财政转移帮助民众应对生活，是新加坡制度的一大特色，它确保没有人会困顿到流落街头，乃至食不果腹。但在基本的衣食住行之外，越来越多国人更重视社会公平正义，尤其是对越来越富裕的新加坡所出现的贫富差距问题，例如许多青年参与了零工经济活动，却未必能换得长期的收入与生活保障，这是政府刻下积极在应对以及缩小的重大课题，也是新社会契约必须回应的。

持续并积极改善一部分中低产阶级，尤其是最底层人民的生活处境，不但合乎全社会的期待，也有助于消除对社会不公的疑虑，进而避免社会矛盾积累。做大经济大饼是国家发展的正确方向，但只有让全社会不同阶层的人都吃得到大饼，才能凝聚人心，也才是有效强化社会契约的基础。