社论：大巴窑转变折射时代巨轮

2023年2月28日

新加坡第一个组屋新镇大巴窑迎来新变化，大巴窑体育场及周边设施将重建，大巴窑综合诊疗所和大巴窑公共图书馆也将迁至同一地点，并发展为集体育中心、综合诊疗所、图书馆和公园于一体的综合型项目，预计2030年竣工。跟这个项目无关的另一个改变，是经营了40多年的大巴窑东夜间蔬菜批发市场，会在8月19日前结束营业。这两条消息都显示大巴窑这个“最老的新镇”与时并进，伴随时代巨轮前行的生命力。

作为新加坡建国史的切面，大巴窑新镇是新加坡组屋建设以及“居者有其屋”国策的大型实验，为日后组屋的设计与建设奠定基础。当年为了解决居民大多聚居在甘榜，缺乏基本生活机能和卫生条件的问题，新成立的建屋发展局在1960年代初选定大巴窑，经过不懈努力，终于建造足够25万居民入住的组屋，以及配套的各类生活设施，极大地改善了国人的生活环境，更开启了随后在全岛各地的新镇发展计划。

除了组屋，相应的配套建设还包括镇内的工业厂房，方便居民就近工作，组屋楼下的咖啡店和邻里商店、附近的巴刹和小贩中心，组屋楼下的儿童游乐场，特别是龙头滑梯，如今也成为唤起一代人集体记忆的地标。此外，大巴窑还建设了学校、图书馆、电影院、医院、体育设施、超级市场、各大宗教庙宇、巴士转换站等各种衣食住行的生活机能设施，在物质和精神上应有尽有，让居民在镇内就能够解决日常生活的各种需要。

这个经验后来被复制到其他新镇，并且精益求精，逐渐把八成的人口，从简陋的锌板屋迁移到有现代卫生设施和水电供应的高楼。当然，居民从农村的平地生活方式，改为高楼的现代生活方式，需要相当长的调适期，包括如何在相对密集的生活环境里，照顾左邻右舍和上下楼邻居的需要而改变自己的生活乃至卫生习惯，包括高楼抛物、电梯内小便、深夜打麻将的噪音、适应不同族裔生活习惯等一系列睦邻课题，都由大巴窑居民在自行摸索中逐渐形成全国规范。大巴窑东夜间蔬菜批发市场也是当年遗绪，反映从甘榜到新镇的残影。

大巴窑的重要性，还可以从多个事件一窥究竟，包括1970年代家喻户晓的《家在大巴窑》儿童连续剧；1972年英国女王伊丽莎白二世参访当年最高的19层楼组屋；1973年1500多名各国运动健儿参与的东南亚半岛运动会在大巴窑体育场举行；首个有冷气的巴士转换站概念在大巴窑开始等等。最具象征意义的莫过于建屋局把总部，从红山搬迁到大巴窑镇中心。大巴窑不但见证了新加坡历史，它本身的变化就反映了新加坡的进步。

坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间的大巴窑综合发展项目，正是新加坡故事最新的篇章之一。它显示“居者有其屋”的国策仍然充满生命力，不断根据需求自我更新完善。项目的要旨之一，便是鼓励更多居民平日多运动，这在本地人口结构老龄化之际尤其关键；而作为“最老的新镇”，当地居民的年长人口较多自然不在话下。大巴窑东夜间蔬菜批发市场因为附近新建组屋，市场占用公路的做法难以为继，也必须让位给时代新需求。

从甘榜沼泽地到组屋新镇的变装，大巴窑是新加坡从第三世界到第一世界的缩影，表明新加坡的生存之道，就在于不断跟上时代步伐，满足每一代国人的不同需求。每一代人都有自己时代的挑战和责任，也必须根据自己的判断与能力因应。延续大巴窑的长远发展，也代表了续写新加坡的成功故事。