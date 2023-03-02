社论：降低未成年人网络风险

2023年3月2日

通讯及新闻部长杨莉明2月28日在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时指出，应用商店的一些应用可能含有色情或鼓吹暴力行为等内容，对用户尤其是儿童有害。政府有意制定类似针对社交媒体平台的行为准则，要求应用商店合规，同时研究如何收紧对线上游戏的管制。政府会同业界共同制定应用商店的行为准则，一切准备就绪后再公布更多详情。管治内容良莠不齐的互联网是长期挑战，当局须双管齐下，多考虑治本之道。

最近本地青少年因上网接触极端组织视频或网上游戏，受蛊惑而自我激进化的几个案例表明，减少本地互联网用户接触不良内容，已成为当务之急。国会在去年11月9日通过《通讯网络安全（杂项）法案》，授权资讯通信媒体发展局指示社交媒体平台禁止用户浏览不良内容，包括性相关、暴力、自残、网络霸凌、影响公共卫生，以及鼓吹恶习和犯罪行为等等。一旦接获指令，平台必须在数小时内禁止新加坡用户浏览相关内容。有关恐怖行为等较严重的有害内容更须尽快禁止。

政府考虑也针对应用商店实施类似的准则。应用商店行为准则推出后，用户或无法下载含不良内容的应用。这能降低通过线上游戏接触到这类内容的风险。与制定社交媒体平台行为准则一样，政府会在过程中咨询业界意见。这么做的好处在于让准则更贴近实际情况，避免无谓干扰商业环境，或产生适得其反的副作用。

玩网络游戏已经是青少年普遍的嗜好和社交手段。他们正处于身心发育期，自制能力尚不足够，而且仍在探索并形成自我身份认同。在这个关键的人生阶段，任何不良影响都可能导致他们误入歧途。遭内部安全局调查的自我激进化青少年，很可能为了寻求他人的认同，而接受极端组织的激进思想，一如一些青少年为了获得同伴接受，加入街头党一样。因此，在源头减少不良内容，多少能降低他们犯错甚至犯罪的概率。

应用商店只是用户接触各类网络游戏的途径之一，还有不少其他的接触渠道。因此，政府将探讨对策，包括考虑为线上游戏制定一套类似影视作品的分级制度，为用户设下最低年龄限制。当局会在未来12至18个月进行相关研究工作。此外，针对青少年容易上网成瘾，特别是沉溺于暴力游戏或色情内容，政府正展开相关调查，进一步了解如何减少网络成瘾的风险。

作为国际枢纽，新加坡必须确保信息的开放和自由流通，任何对互联网的管制，必然会抵触这个原则。但是，凡事有一利必有一弊，不良内容和信息所造成的社会伤害，不能在信息或言论自由的大旗下横行无阻。与此同时，在管制互联网时同样必须考虑矫枉过正的弊端。政府在保护青少年免受互联网不良内容伤害之际，也必须平衡新加坡在国际激烈竞争环境里的地位和利益。

从保护青少年的角度出发，当局对社交媒体、应用商店和网络游戏的关注无疑是对症下药。然而道高一尺魔高一丈，监管规则和手段往往跟不上快速变化的虚拟世界。在这个意义上，保护青少年免于互联网伤害是长期的挑战。此外，尽管立法和行为准则等一系列措施值得肯定，毕竟还是治标不治本。所谓“君子务本，本立而道生”，治本之道，应当还是得从青少年本身入手。教育当局或须在求学阶段，更强调培养青少年的网络素养以及责任感，授予他们辨别良莠内容以及正确判断和行动的能力。青少年若具备一定的人格免疫力，自然就更能抵御互联网上的各种诱惑。