社论：教育改革万变不离其宗

过去几年来可说是教育制度的大改革期。教育部今年继续推出好几项措施，包括进一步扩大中学科目编班制，使约八成中学明年落实这一制度，取代快捷和普通源流分流制；调整A水准课程及报读本地大学的计分方式和废除年中考试；提高同届生终身大学就读率，在2025年达到60％。

这些改革各有不同的动因，有的是要纠正过去的政策实行多年后所产生的弊端，如分流和会考制度，有的是要减轻考试的压力，有的是要避免社会的分化，有的则是要配合新时代的社会与经济需要。

毫无疑问，改革的初衷都是为了达致更好的成效，如减少不及格率，让学生能按各自的学习进度学习。过去小学和中学的分流制度用意都是如此。但好的出发点在落实的过程中，有时却会产生意想不到的不良后果。如过早分流（小三和小四）就导致一些学生产生逆反心理，无心向学。分流制度也出现了不同源流的学生被贴上歧视标签的问题。

至于会考制度，同样也产生诸多弊端，最严重的就是所谓的“一考定终身”，尤其是在小六阶段。毫无疑问，在建国初期僧多粥少和资源有限，会考制度起到一定的筛选作用，让社会能把有限资源用来培养国家所需的少数“精英”；与此同时，政府也大力鼓吹唯才是用（meritocracy）。但这样的制度无形中也浪费了大量被淘汰的人力资源。

随着时间的推移，这些做法都必须作适当的调整。唯才制导致精英阶层的出现和社会流动性减弱，势非设法改革不可。会考制度造成激烈的分数竞争，家长都望子成龙，望女成凤，纷纷给孩子恶补。

正如过去有资深教育工作者曾指出的，这不仅造就了庞大的补习产业，学校和学生也把很多时间花在考试的操练上，久而久之，读书为应试成了我们的教育目标，怕输成为我们的特性。这不仅压抑了学生的个性发展，也埋没很多人的多样性才华。

随着经济的成熟以及少子化现象，我们需要越来越多各色各样的人才，因此，人力资源必须获得充分的培养和利用。我国现有多达六所公立大学，还有多所理工学院、工艺教育学院，为学生提供广阔和多样的升学机会和途径。一来是国家有了更多的资源，二来则是经济发展和转型，需要更多训练有素的专才。总的结果是做到人尽其才。

但从过去几十年教育改革的经验来看，每一次的改革既有积极成效，也有副作用。因此，新推出的各种改革措施不可能完美无瑕，主要的用意在减轻学生的压力，去除分流歧视，让学生发挥所长，同时促进不同家庭背景和社会阶层学生之间的交流，减少分化。实际效果如何，还有待时间证明。

就以减低压力来说，只要考试制度还在，学生和家长还是难以摆脱分数主义心态；唯有心态改变，才能真正让教育改革看到成效。

客观来说，教育制度的改进，只能是渐进以至试错的过程，但所谓万变不离其宗，教育始终是以树人育才为本，由于每个人天生资质不同，因此必须能做到因材施教。此外，树人不仅仅是灌输知识和培训技能，理想的做法是德、智、体、群、美等都能照顾到，希望我国的教育制度能一直朝这样的理想目标不断迈进。