社论：为经济再腾飞打造尖兵

新加坡经济伴随国际资金与投资不断流入，转型升级的步伐加快，政策力量加强，未来的发展必须更重视质量以及培养更多世界级企业家。除了建国以来打造了包括航空、炼油、建筑、工程规划、金融等领域的世界级企业，我国过去20年的经济决策也能做到随经济趋势超前规划，包括国际金融枢纽、创新型独角兽、家族理财办公室等领域，取得行业先机。

今后，打造以本地为基础的国际或区域行业领军企业，为我国经济实力的可持续及可长久夯实基础，则是必须大力推进的方向。贸工部长颜金勇最近在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时指出，要实现强大的新加坡经济2030年愿景，不能只依靠外资，必须培养众多富有创意和以市场为导向的本地企业，在海外取得成功。

新加坡企业发展局为此推出新的企业腾飞（无限）计划（Scale-Up X）。作为世界经济重要的一环，我国在制造业、金融服务业和总部经济等方面都已经有稳健的地位，但扎实而能持久的国际经济枢纽，不能只是企业总部或资金与厂房的落户地点，更应该是商业模式、创新能力、投资者与人才荟萃的集中地，这样举足轻重的大都会，不可能只依赖外国人才来支撑，如何更全方位加强本地人才的能力，深化研发实力，作为我国经济的坚强靠山，非常重要。

多年来，政府提出不少辅助措施，例如2020年预算案提出的市场进入协助计划，以及包括从实习生到首席执行官的各种人才培训计划，目的都是为帮助本地企业开拓新市场和加强人力资源实力。在日新月异的科技时代，本地还有很多中小企业或传统企业尚未稳健迈向国际化，应该充分利用政策的支持，把握东南亚低廉的人力与资源优势，深耕并壮大自己。已经有跨国实力的本地企业，则可以继续放眼国际大市场，为新加坡品牌锦上添花。

当然，要把企业做大做强，企业家本身的素质很重要，新加坡历史上云集了不同种族的许多大商家，尤其是华族，产品远销世界各地，是我国商业史的佳话。但21世纪的世界经济形态已经天翻地覆，科技改变很多经营模式和传统智慧，无论是第几代的承继者还是新的开创者，都必须谨记要谦卑学习，扩大视野，招聘并建立强大的专业团队，哪怕公司不大，只要能汇集有不同长处的人才，就有机会持续成长。此外，企业家应钻研本行业的潜能，研究新经济和科技的最前沿，寻找更上一层楼的机会。而做好财务与投资规划，避免错误的投资与财务陷阱，才可以让事业长久与壮大。优秀的企业家必定能保持学习热情，随着人生经验的丰富，沉淀出独有的智慧与精神，足以供年轻一代效仿。

我国发展经济的强处，在于政策多数时候具有前瞻性，稳定而灵活，最大缺点则是人口基数太小，以致人才不够用。随着经济规模不断扩大，除了从外国引进，也有必要加快培养本地人，特别是在技术与专业领域。我国企业家必须更勇于创新，怀抱更大的事业梦想，只有不满足于现状，政策的好处才不浪费，企业界也才可能孕育出一个个跨国尖兵，为新一代的百年老店扎根。

名著《富爸爸，穷爸爸》系列的作者、第四代日裔美国人罗伯特·清崎曾说：“关键不是你赚了多少钱，而是你存了多少钱，存下来的钱又帮你赚多少，你又能存几代？”对企业家个人和国家来说，道理都一样。