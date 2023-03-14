社论：法国延长退休年龄反映人口危机

法国参议院3月11日通过了极具争议并引发全国大罢工的退休金制度改革，把退休年龄逐步从62岁提高至64岁。改革是因为随着人口老龄化，日益减少的年轻全职劳动者越来越难以供养越来越多的退休者，长此以往势必导致退休金制度破产。所以，尽管法国民意并不赞同改革，工会的全国罢工声势浩大，法国国会还是硬着头皮推动势在必行的改革。法国的问题是所有发达经济体都面对的，但解决问题的窗口却在快速关闭。

法国参议院在3月11日深夜以195票赞成，112票反对通过改革法案后，将由参议院和国民议会（议会下院）的一个联合委员会于3月15日审查。若委员会就法案文本达成共识，两院预计在3月16日进行最终投票。由于民意强烈反对，全国罢工此起彼伏，改革会否胎死腹中，仍然在未定之天。但是，不改革就意味着退休金制度最终破产，后果必然更为严重。在这个意义上，改革无疑是正确的决定。

退休金制度之所以必须改革，主要是因为法国人口结构的老龄化。法国65岁和以上人口，从1970年代便节节上升，1970年占人口的12.87%，到了2020年则已经高达20.22%。加上法国的整体生育率从1960年代开始便不断下降，导致二战后婴儿潮出生的一代，人数远超后代的年轻人，当婴儿潮一代陆续退休，退休金制度就面临入不敷出的问题。法国整体生育率在1960年为2.9，一度在1990年代下跌到最低的1.7，经过政府的鼓励生育政策刺激，在2021年略升到1.84，但还是低于2.1的替代率。

低生育率所导致的人口老龄化是所有发达经济体的共同难题。讽刺的是，法国的整体生育率居欧盟国家榜首，而且改革后的退休年龄，仍然低于其他西欧国家。除了优渥的生育福利，法国生育率部分贡献来自相对宽松的移民政策。然而，新移民有不少来自北非和中东地区，他们截然不同的宗教信仰和生活习俗，给法国带来其他的社会问题。

民调发现，大多数法国人反对退休金制度改革，然而近八成却相信国会最终会通过改革，显示法国人尽管不满，却知道不改革的后果更为严重。人口老龄化的后遗症不仅限于退休金破产，劳动力的老化和短缺自然吸引移民填补，非法偷渡客问题于是日趋严峻，除了制造各类社会融入与治安问题，也激发民粹主义和排外情绪。同样面对非法移民问题的英国，3月10日刚与法国签订协议，资助法国设立非法移民拘留所和强化移民执法，减少偷渡客北上英国。

他山之石，可以攻错，法国的人口危机对包括新加坡在内的发达经济体都是一记警钟。由于各种错综复杂的因素，发达经济体年轻人普遍不愿结婚生育，整体生育率长期低迷，必然导致人口老龄化甚至萎缩，必须依靠移民补充，而移民大量到来，又引发一系列新的社会和政治难题。因此，低生育率已经不单纯是经济危机，它关系到一个国家和社会的健康与未来。

新加坡公积金制度把退休财务责任放在个体，因而避免了其他发达国家退休金制度面临破产威胁的难题。但是，新加坡却躲不过低生育率所带来的其他社会和政治挑战，包括依赖移民来填补劳动力短缺，以及大量移民到来所产生的附带问题。治本之道当然是从提高生育率着手，但多年的经验表明这知易行难。低生育率的长远危险在于，人口结构老龄化意味着更少的适孕女性，她们却必须生育更多的婴儿才能扭转趋势。破除这一恶性循环的机会之窗正快速关闭，届时将悔之莫及。