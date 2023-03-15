社论：美国银行倒闭草木皆兵

继硅谷银行后，纽约标志银行也宣布倒闭，引发全球金融恐慌，担心几乎摧毁全球经济的2008年华尔街次贷危机重演，欧洲和亚洲的主要股市都被抛售压力波及。美国政府当机立断，宣布将担保国内所有银行存户的存款，避免出现银行集体挤兑乱象。事件的发展反映市场信心相当脆弱，而且信心不足不光表现在对金融业，更是对整体经济在通货膨胀的高压之下草木皆兵。新加坡要成为世界金融枢纽，必须从中汲取经验和教训。

随着美国政府强力干预，稳定市场情绪，此次两家美国银行倒闭危机，非但并没有2008年次贷危机那么严重，而且波及面可能很小。市场在硅谷银行3月10日宣布倒闭后本能的恐慌表现，也部分源于纽约市金融监管当局在3月12日以担心“系统性风险”为由，下令关闭业务以服务加密货币市场为主的标志银行，以及同样在加密货币领域的银门银行3月8日宣布清盘，才引发市场的联想和恐慌。虽然还没有披露详情，加密货币市场此前轰动全球的舞弊事件，可能是纽约市对标志银行下手的原因之一。

跟标志银行一样，从账面上看，主要业务以支持硅谷新科技创新企业的硅谷银行，其实未出现资不抵债的情况，如果不是因为客户挤兑，或许就不会面对破产的结局。硅谷银行主要服务硅谷高科技企业的融资、上市与合并业务，也接受这些新兴企业的大量存款。由于疫情期间并购等业务量巨减，因而转把贷不出去的存款购买美国国债保值。美国联邦储备局加息使得国债价格下降，一些存户担心银行资不抵债，才引发了恐慌挤兑。

尽管两家银行倒闭的原因不一，细节也未完整公布，美国金融业界的普遍观点，都把矛头指向美联储。为了压抑持续不断的通胀，美联储在去年2月俄罗斯入侵乌克兰，推高世界能源和粮食价格，打乱甚至阻断供应链，导致严重的全球通胀现象后，于当年3月启动加息行动，并且逆转量化宽松政策，收紧银根，希望借此遏制通胀势头。经过八轮加息，联邦利率已经从2022年3月的0.5%，一路攀升到今年2月的4.75%。美联储主席鲍威尔3月7日在国会听证会上警告，未来加息幅度可能超出此前预期。

加息和银根紧缩让金融市场的流动性大为削弱，提高了买卖金融产品的资金成本，因而影响了各类金融资产的价格。换言之，打压通胀损害了金融业界的利益。这就反映了让人不安的事实——作为服务实体经济的金融业，已经异化为拥有自身特殊利益，甚至这种特殊利益跟实体经济的利益背道而驰的状况。在这个意义上，导致2008年金融危机的本质原因并没有根本性改变。美国金融业界利用这次银行倒闭危机，乘机向美联储施压，试图终止加息行动，以便恢复买空卖空的资本游戏。

金融界异化的另一种表现，还在于对传统工作伦理的腐蚀。如今移动互联网普及，运气好的话，网上金融交易弹指间就能获得暴利。这对于朝九晚五，勤勤恳恳工作的年轻人，无疑是极大的诱惑。当下关于青年一代躺平现象的讨论，背后有多少人是由于在网上交易发现新大陆所致？不难想象，如果有越来越多年轻人选择不投入职场，改由网上交易维生并获得生活上的自由，所产生的后果必然超出经济领域。

新加坡努力发展为国际金融枢纽，上述风险和挑战自然无法避免。新加坡金融管理局在硅谷银行倒闭后即刻发布声明，稳定市场信心，强调本地银行系统对美国倒闭的银行曝险不显著。政府在确保新加坡金融系统韧性之际，或许也得防范社会价值观遭到异化的金融业所颠覆。