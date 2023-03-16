社论：缓解食物价格涨势安民心

新加坡统计局正在进行每五年一次的家庭开支调查，在上一回2017/18年的相关调查显示，我国家庭花在食物的平均开支占家庭总开支的20.3%，其中大部分是用于在外用餐，而在外用餐中，有约54%是在小贩中心、食阁、咖啡店等场所消费。因此，在外用餐的费用牵动国人的神经。

上星期一（3月13日），新加坡国立大学李光耀公共政策学院新加坡政策研究所（IPS）发布《在外用餐的费用：食物价格指数2.0》的报告指出，本地小贩售卖的18种日常餐饮当中，有13种平均售价明显上涨。

其中，冰美禄的平均售价去年底为1.72元，到今年初增加至1.84元，涨了1角2分或7%，是涨幅最大的小贩餐饮，也是调查中售价最高的饮料。其次是烤面包早餐（烤咖椰面包，两粒半生熟蛋和一杯咖啡），平均售价从3.07元增至3.28元，上涨6.8%。经济菜贩和鱼丸面的平均价格则低于4元。

IPS的调查是在去年9月至11月和今年1月至2月进行。调查员两度走访全国26个住宅区的92个小贩中心、636家咖啡店和101个冷气食阁，记录18种日常食物和饮料价格。

调查员两度走访与对比价格，是为了观察今年1月消费税调高一个百分点之后，在外用餐的价格是否有明显上涨。根据调查报告，许多摊贩在这段时间内没有调整价格，加价幅度平均不超过3角，而大部分的食物加价不超过1角。

IPS的调查时长只有短短的五个月，可能无法充分反映食物价格的涨势。此外，调查员的资料主要取自摊贩展示的价格表，有些价格表可能没有即时更新。另一方面，价格不变但食料缩水的变相涨价，不在调查范围内。

即便如此，IPS的调查发现多种餐饮价格明显涨价，与坊间对食物价格节节攀升的感受吻合，也呼应了政府每个月公布的通货膨胀数据。

新加坡金融管理局与贸工部联合公布的数据显示，我国整体通胀率在去年达6.1%，比2021年的2.3%高出许多。今年1月，整体通胀率年比达6.6%，其中食品价格上涨8.1%。它们警告，全球商品价格可能面对新一轮的冲击，外围与内生的通胀因素可能持续得比预料的更久，使通胀面对上行的风险。

在外围因素方面，俄乌战事推高粮食与能源价格，中美关系紧张影响了全球供应链。虽然主要经济体的通胀有见顶的迹象，但是它们仍然处于高位。在地缘政治持续紧张的氛围下，粮食与能源价格很有可能继续攀升。

在内生因素方面，人力市场紧缩导致成本不断上涨，包括针对一些行业推行的渐进式薪金模式固然体现包容社会的理念，但也提高工资与价格呈螺旋式上涨的风险。另一方面，消费税是审慎及必要的公共财政政策，但它也为通胀起推波助澜的作用。

政府不遗余力缓解通胀对国人尤其是低收入群的压力。这包括提供林林总总的补贴如消费税补助券、邻里购物券、水电费和杂费回扣。此外，政府增建新的小贩中心，让更多国人在外用餐时有更多的廉价选择。

另一方面，建屋发展局规定，从今年5月起，所有的咖啡店经营者更新租约时，须提供至少四个经济餐食和两个经济饮料选项。目前，有72家建屋局咖啡店符合这个条件，它们的经济餐食平均售价介于3元至3.50元，饮料则介于1元至1.15元。到了2026年，所有374家建屋局的出租咖啡店都会售卖经济餐。

不过，食材、租金及员工工资等营运成本的增加，最终必将反映在价格上。物价上涨加剧工资上涨的压力，而工资上涨又推高营业成本，进一步推高物价。当人们认为名义工资的上涨无法完全抵消百物腾涨的压力时，焦虑或甚至不满的情绪将油然而生。

政府的财政转移固然有助于国人缓解生活费压力，但是价格上涨后就很难回跌，并推高通胀预期。物品的价格涨势相互传导不仅影响民生，也可能削弱我国的国际竞争力。新加坡诚然是个外向型的小经济体，无法控制输入型的通胀。然而，通过调校内生的通胀因素，包括运营成本如租金及法定收费，或许能更有效地降低国人的通胀预期与压力。