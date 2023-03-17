社论：患难是对政府信任度的试金石

据国际咨询公司爱德曼（Edelman）刚发表的 “2023年信任度调查”报告，去年，政府继续是最受民众信赖的机构，信任度达到76%，比前年高出两个百分点，恢复到2020年的水平。

在受调查的28个国家中，大多数人对政府的信任度都在疫情后明显下降，新加坡是少数不降反升的国家之一，凸显政府抗疫工作和成效获得民众的肯定。每一次患难，都是对政府应变能力的重大考验，也必成为政府信任度的试金石。因此，我们看到，几乎所有疫情处理不好的国家，民众对政府的信任度都相对低下。

当然，长期来说，人们对政府的信任度并不单建基于一次性或单项考验，而是政府总体的治国能力，以及所有重要政府机构的绩效，包括政府部门、国会、法庭、警察部队、武装部队等。

调查报告另外提到，去年国人对非政府机构的信任度下降三个百分点至65%，对企业下降两个百分点至62%，对媒体则为59%，和前年一样，但和大前年比也下降了。

有人也许会觉得奇怪，为什么对媒体的信任度会从2021年报告的62%滑落到59%。关于这一点，我们注意到，今年的报告指出，大家共享的媒体大环境消失，让位给了各种各样的回音室，导致人们更难协力解决问题，对媒体信任度也随之降低，当中，人们对社交媒体的信任度尤其低下，这拖累了对媒体的整体信任度。必须指出，主流媒体向来享有高度公信力，在社交媒体假消息泛滥的今天，也有更多的网民转向主流媒体平台寻求可靠的信息来源。亚历山大医院医疗团队在2020年疫情期间所作的一项调查就显示，有逾七成本地网民是通过主流媒体平台获取冠病信息。

政府治理能力不只和民众的信任度息息相关，和社会的凝聚力看来也密不可分。爱德曼调查发现，社会的两极分化，和人们对政府的不信任是相关的，社会越是分化，人们就越不信任政府。这或许也不难理解，因为一个社会之所以发生严重分化，基本上就是政府治理不当的结果。在此调查中，美国、南非、西班牙和瑞典被列入严重分裂的国家。它们的多数民众都认为，自己的国家所出现的深刻分裂难以弥合。

在新加坡，有约三成受调查者认为社会有分化问题。虽然认为社会没有出现严重分裂的人仍然居多，但也值得警惕。新加坡人对政府的高度信任，除了政绩，另一个重要因素应是政府施政保持高度的透明，同时也能有效地与民沟通，坦诚施政得失，最近发表的冠病疫情白皮书就是一个很好的例子。所以，人民对政府的信任并非偶然，也非理所当然。

爱德曼调查所得出的另一个结果是，人们对经济前景普遍感到悲观。本地民众最担忧的个人情况是失业（90%）和通货膨胀（71%）；最担忧的外部局势则依序是气候变化（70%）、国际冲突升级为核战争（68%）、粮食短缺（57%）和能源短缺（52%）。这些是人民当下最关切的事项，也是政府接下来必须应对的重大挑战。

其实，民生课题向来都是政府必须优先处理好的事项，能搞好民生，自然就能得到广大民众的信任和赞赏，反之则必遭唾弃。在人们所关注的经济课题上，好消息是，虽然经济前景不明朗，我国去年劳动市场却有显著改善，就业人数，居民长期失业率，被裁人数，以及被裁居民六个月内重新就业率等指标，都比冠病疫情暴发前的2019年还要理想。与此同时，我国去年吸引了225亿元固定资产投资，创历来最高。这些数据反映我国经济基本面良好，虽然未来面对地缘政治等外部风险，只要国人同心同德，当可继续破浪前进。