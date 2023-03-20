社论：俄乌战争或难善了

2023年3月20日

俄乌战争打了超过一年，海牙国际刑事法院3月17日以战争罪为由，对入侵乌克兰的俄罗斯总统普京发出逮捕令。法院是因为俄罗斯在战场非法转移1万多名乌克兰儿童到俄罗斯，违反了《罗马规约》而发出逮捕令。同样面对战争罪指控的，还有俄罗斯儿童权利专员贝洛娃。在逮捕令公布的同一天，北京宣布中国国家主席习近平在3月20日访问莫斯科。时机上的巧合难免让人产生联想，让习近平的俄罗斯之行面对更大的外交和政治压力。

克里姆林宫发言人佩斯科夫同日予以驳斥，形容逮捕令“离谱且不可接受”。但美国和西方国家则对法院的做法表示赞赏，认为普京犯了战争罪行，必须受到应有的惩罚。自战争开打以来，乌克兰便一直指控俄军犯下各种战争罪行，除了在占领区掠走大量乌克兰儿童，也放任士兵屠杀和强奸乌克兰平民，并无差别轰炸乌克兰民用设施。

国际刑事法院对普京发出逮捕令，意味着西方世界已经不准备跟莫斯科就停战有所妥协。西方从一开始担心战争扩大，以及俄罗斯不断发出核威胁，转变为提供乌克兰单兵反坦克武器和战场情报及通信，后来又升级为远程精确火炮，到最近培训乌克兰士兵操作北约主战坦克，且坦克开始列装乌克兰部队，甚至发出提供先进战斗机的意图，均表明西方决定不让普京的侵略行为得逞。对普京发出逮捕令，等于把莫斯科逼入墙角，俄罗斯政治精英在战争问题上无望通过停火谈判解决，只能在普京政权和国家命运之间二选一。

虽然俄国、美国和中国等大国都没有签署《罗马规约》，不承认国际刑事法院的权威，但是全球的123个缔约国在理论上都有法律义务在境内逮捕普京，让俄国进一步陷入外交孤立的处境，也间接让中国与俄罗斯的关系承受一定的道德压力。

这是习近平历史性打破领导人任期制，再度连任中国国家主席后的首次出访，而且是高规格的国事访问，显示中俄外交关系的密切程度。配合此前北京公布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》12点建议，中国似乎有意把此行宣传为中国大国外交的重要举措，斡旋解决俄乌战争。美国和西方社会一直不满中国没有公开反对俄罗斯的侵略行为，怀疑中国能公正扮演调停人的角色。立陶宛总统瑙塞达3月14日形容中国的作用是破坏性的，在暗中或公开地支持俄罗斯，“很难相信中国能在（俄乌）两国之间进行调解”。

同一段时间，西方媒体报道有证据显示中国出口杀伤性武器给俄罗斯；乌克兰军方也宣称，在战场击落俄军使用的中国制造无人机。这些密集且有协调的行动，均反映西方要削弱习近平莫斯科行的外交影响力，同时持续施压中国勿支持俄罗斯。美国已经一再宣称，若中国违反西方世界对俄罗斯的军事禁运，将面对严重的后果。习近平在会晤普京时，要再保持中国至今的中立态度，恐怕会越来越困难。

随着西方为乌克兰战略反攻做足准备，俄乌战争在乌东战场的僵局近期很可能被打破，加上国际刑事法院的逮捕令，显示西方已经不准备跟普京达成任何政治妥协。美中大国博弈让北京越来越重视同俄罗斯的关系，一旦普京出局，无后顾之忧的美国和西方势必把外交压力集中到中国身上。因此，习近平要避免普京失败，又要防止美中博弈提前破局的外交平衡，在这次访问俄罗斯时将面临关键抉择。中国如何应对这一重大外交挑战，将决定俄乌战争的走向乃至今后世界的地缘政治格局。