社论：危机应对能力关乎国家生存与发展

副总理兼财政部长黄循财前天在国会动议辩论《新加坡应对冠病白皮书》时，总结我国在抗疫三年所吸取的经验。这包括加强医疗体系的韧性、提高前瞻规划能力以及储备重要物质与快速调动资源的能力。

在疫情期间，黄循财是抗疫跨部门工作小组的联合主席。他在国会指出，过去三年里，政府必须不断地在充满不确定因素的环境中做出艰难的抉择，它既没有参考手册，也没有静观其变的余裕时间。

冠病肆虐在全球夺走了不少人命，也影响了许多人的生计，被形容为“世代大危机”。不过，我国在保生命与保生计两方面，都做得比许多国家好。我国的疫苗接种率较高，冠病相关的死亡率也较低。此外，我国是最早选择与冠病共存的国家之一，因此经济复苏步伐也比较快。

政府抗疫的努力，获得大多数国人的支持与认可。黄循财引述两项国际机构的调查指出，新加坡人在疫情后更为团结，这在全球是较罕见的。此外，调查也发现，国人对政府的信任是有史以来最高的。

国会辩论白皮书时也反映了不利用危机来破坏社会团结，以及公开透明来提高政治互信的重要性。国会反对党领袖毕丹星在国会指出，面对疫情等危机，确保全国一心抗疫比政治竞争更为重要，因此工人党在疫情期间不公开批评政府的危机处理方式，以免破坏国家的整体努力。不过，他认为，政府应该公布完整的检讨报告，让议员和民众更好地了解所收集到的观点、数据和事实。在回应时，黄循财指出，除了涉及国家安全以及商业秘密之外，白皮书几乎涵盖了检讨报告的所有内容。

黄循财坦承，政府的抗疫工作并非完美无缺，也有不足之处。政府发布白皮书，不是秋后算账，而是为了总结学习经验，为未来的疫情做更充足的准备。疫情来袭，适逢我国第四代领导层正在组成。他们在抗疫累积的历史经验与制度记忆，将能引领国人更有信心地应对今后的危机。

在纷纷扰扰的国际环境中，我国面对的潜在危机不仅仅是瘟疫，也可能来自其他方面，包括极端气候、粮食短缺、网络或恐怖袭击和领土主权受侵犯等。这些危机在其他地方已经历历在目。就如疫情一样，新加坡难以幸免。同样的，就如抗疫一样，我国有必要未雨绸缪，对潜在的危机做好准备。

在应对危机方面，历史经验和集体记忆发挥重要的作用。然而，危机处理的一个痛点是，这些经验和记忆往往随着时间的流逝而淡化。2003年的沙斯疫情与2020年的冠病疫情相隔长达17年，而新加坡沦陷距今80多年。这些历史经验的传承，总比不上身历其境的感受那么深刻。

其次，前瞻的准备可减缓危机的冲击，但是它也涉及成本效益的问题。卫生部长王乙康在国会指出，疫情初期，各款疫苗是否有效还不明确，供应链也有不稳定的情况，因此新加坡采购过量的疫苗，以确保我国有足够疫苗应对疫情。我国订购的冠病疫苗有15%已经过期，总值1亿4000万元。他形容，这是必须支付的“保险费”，以避免灾难性的经济影响和更多死亡病例。

由于我国面对多方面的潜在危机，有些是已知的，有些是未知的黑天鹅事件，因此提高整体的危机应对能力至关重要。这可降低危机应对所需的资源，以提高成本效益。在这方面，黄循财总结冠病疫情所吸取的经验，有助于应对其他形式的危机，尤其是前瞻规划以及储备与调动重要物质的能力。全球目前处于高度不安的环境，新加坡小岛国的生存并非理所当然。我国有必要对不同形式的潜在危机保持高度的警惕，并进行严谨的情景分析，以拟定最具成本效益的应对方案。