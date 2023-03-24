社论：持续巩固我国航空枢纽地位

继去年5月的首届樟宜航空峰会后，由新加坡民航局和飞行安全基金会举办的首届亚太航空安全峰会，也于前天（3月22日）登场。共有超过400名来自35个国家的政府和业界领袖参与大会。会议选择在我国举行，同时传出飞行安全基金会将在我国设立亚太航空安全中心的消息，是对我国民航业成绩的肯定，也凸显新加坡作为国际航空枢纽的地位在持续提升和巩固。

作为航空枢纽，新加坡和亚太区以至世界航空业的发展息息相关。我国在航空业方面所建立的专长，所树立的高标准和累积的丰富经验，早已受到国际民航组织（ICAO）的高度重视。因此，我国于2003年即获选为该组织理事会成员，并在此后的选举中一直蝉联至今，目前也是超过100个ICAO小组和专家组织的成员，在航空安全、空中交通管理和环境保护等多方面协助制定国际标准，积极推动航空人力资源发展。

我国早在1958年就成立了民航学院，培训航空业所需的人才。学院规模日益壮大，如今每年开办100多个不同的培训项目，课程内容涵盖航空管理、空中交通服务、航空保安与安全，以及机场紧急服务等领域，也定期举办论坛和研讨会，汇集国际航空业领袖于一堂，互相交换意见和经验。过去60多年来，学院已培训超过10余万人，包括众多来自其他国家和区域的航空业人员，他们当中有些已成为各国的民航局要员。

新加坡对航空业的重视，在于它是我国经济的主要支柱之一。在一个竞争非常激烈的环境里，作为只能仰赖国际航线的小岛，就必须在国际上树立卓越的品牌，在这方面，新航和新加坡民航局都不辱使命。新航成为世界最佳航空公司之一，樟宜机场的服务和效率也名列前茅，新加坡则发展成举世瞩目的航空枢纽。航空业的发展充分体现我国的生存之道，即服务全世界，成为对世界有用的一员。因此，除了本身的航空业发展，也要具备能力积极参与国际航空事务，并作出力所能及的贡献。

政府去年就宣布，新加坡与国际民航组织的“发展中国家培训计划”（Singapore-ICAO Developing Training Programme）会再延长三年。这项计划在2001年成立以来，支持了来自130个国家约1500名政府官员的培训。我国将在未来三年提供330份研究金（fellowship）和10份奖学金，这些培训资助总值160万美元（约220万新元）。

所以，飞安基金会选择在我国设立亚太航空安全中心实非偶然，而是因为在本区域，我国具备了各种最佳的基础设施和所需的相关人才。这个基金会成立于1947年，属非营利性质，是航空安全领域最具影响力的专业国际组织之一，旨在通过研究、教育和宣导，改善航空安全。

遭冠病疫情重挫的国际航空业正在强力复苏，我国空中交通每周的客流量已恢复到疫前的八成左右，按照当前趋势，樟宜机场客流量相信明年甚至更早就可能恢复到疫前水平。总体而言，亚太区的复苏稍慢于欧美地区，但国际航空运输协会（IATA）预计，亚太客运量未来20年将提高至少一倍，成为航空交通增长最迅速的区域。

因此，不管是在应付亚太区航空业疫后复苏，还是更长远的发展，航空安全中心的设立都是及时之举。新加坡民航局将资助中心的建立，以及首五年的活动。我们深信，在提高本区域的航空安全标准，协助航空业安全重启，以及提高运作能力方面，中心今后将发挥重要的作用，而我国作为关键航空枢纽，也会因此与亚太区各个航空站点建立起更密切的联系。